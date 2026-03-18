„Nur Ja heißt Ja“: Regierung will Gewalt an Frauen stärker bekämpfen

In Österreich wird der Kampf gegen Gewalt an Frauen verschärft: 159 Maßnahmen liegen am Tisch. Jetzt geht es um konkrete Schritte wie Fußfesseln für Gefährder und mögliche Änderungen im Sexualstrafrecht.

Der Nationale Aktionsplan (NAP), der im November 2025 beschlossen wurde, umfasst insgesamt 159 Maßnahmen. Ziel ist es, Gewalt an Frauen und Mädchen in allen Lebensbereichen zurückzudrängen. Geplant ist unter anderem eine Evaluierung des Sexualstrafrechts sowie ein mögliches Verbot von sexuell motivierten Bildaufnahmen ohne Zustimmung. Auch Gewaltambulanzen sollen österreichweit ausgebaut werden. Zusätzlich arbeitet die Regierung an rechtlichen Konsequenzen für missbräuchlich eingesetzte Deep Fakes. Ein weiterer zentraler Punkt: Für Hochrisiko-Gewalttäter könnte künftig eine elektronische Überwachung, etwa per Fußfessel oder Armband, eingeführt werden.

„… schaffen es nach wie vor nicht allumfassend, Frauen so zu schützen, dass ihr Leben gesichert ist“

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) machte im Ausschuss deutlich, wie dringend Handlungsbedarf besteht. Anlass sei unter anderem ein jüngster Femizid in Innsbruck gewesen. „Wir schaffen es nach wie vor nicht allumfassend, Frauen so zu schützen, dass ihr Leben gesichert ist“, sagte sie. Jeder einzelne Fall sei ein klarer Auftrag zum Handeln. Die Ministerin betonte, dass der Aktionsplan nicht nur ein Papier bleiben dürfe: „Messen Sie uns gerne an den Zeitplänen im NAP.“

©Valentin Brauneis Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will mit neuen Maßnahmen den Schutz von Frauen deutlich verbessern.

Fußfessel für Gefährder im Fokus

Besonders rasch will die Regierung beim Thema elektronisches Monitoring vorankommen. Dieses soll vor allem bei Hochrisikofällen nach Betretungsverboten eingesetzt werden. Für Holzleitner ist dabei nicht entscheidend, ob ein Armband oder eine Fußfessel verwendet wird: „Die Maßnahme muss nur wirksam sein.“ Klar ist aber auch, dass dadurch die Untersuchungshaft nicht ersetzt werden dürfe. Der Schutz der Opfer hat oberste Priorität.

„Nur Ja heißt Ja“ wird geprüft

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem sogenannten Konsensprinzip im Sexualstrafrecht. Dieses könnte im zweiten Quartal 2026 im Zuge einer Evaluierung diskutiert werden. Holzleitner stellte ihre Haltung klar: „Alle sexuellen Handlungen, bei denen nicht beide Personen zustimmen, würden nicht im Konsens passieren.“ Neben einer möglichen Verschärfung des Rechtsrahmens soll auch über die Höhe der Strafen gesprochen werden.

Kritik und Forderungen von Expertinnen

Auch Fachleute aus Gewaltschutz und Täterarbeit brachten sich in die Debatte ein. Rechtsanwältin Sonja Aziz sieht etwa Probleme in familienrechtlichen Verfahren: Gewalt werde dort oft nicht ausreichend berücksichtigt. Sie fordert mehr Schulungen für Justizpersonal und bessere Information über Hilfsangebote. Elisabeth Cinatl vom Netzwerk der Frauenberatungsstellen betonte, dass bessere Zusammenarbeit zwischen Institutionen nötig sei. Gleichzeitig müsse man auch über die Verantwortung von Männern sprechen: Die Mehrheit der Täter sei männlich. Zum Thema Fußfessel gab es ebenfalls Bedenken: Diese dürfe nur in Hochrisikofällen und mit Zustimmung der Opfer eingesetzt werden.

Prävention von Schule bis Alltag

Der Aktionsplan setzt auch bei Prävention an. Geplant sind etwa ein stärkerer Kinderschutz auf digitalen Geräten sowie ein Pflichtfach „Demokratie“. Im Berufsleben sollen Schutzkonzepte für Frauen in Branchen wie Handel, Pflege oder Gastronomie entstehen. Auch Mädchen und Frauen mit Behinderungen oder Migrationsbiografie sollen gezielter geschützt werden. Klar ist: Der Maßnahmenplan ist umfangreich, ob er wirkt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Die politische Diskussion dazu geht jedenfalls weiter.