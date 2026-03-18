Tödlicher Unfall: Mann verheddert sich mit Motorsense im Teich

Ein 53-Jähriger ist am Dienstag im Bezirk Wels-Land bei Arbeiten am Ufer eines Fischteiches tödlich verunglückt. Der Mann stürzte ins Wasser und konnte sich nicht mehr selbst befreien.

Im Bezirk Wels-Land ist es am Dienstag, dem 17. März 2026, zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 53-jähriger polnischer Staatsangehöriger führte am späten Nachmittag Baumschnitt- und Mäharbeiten durch. „Dabei verwendete der Mann eine Motorsense, welche er mit einem Brustgeschirr an seinem Oberkörper befestigt hatte“, teilt die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit. „Das Ufer ist im betreffenden Bereich steil abfallend und mit Wurzelstöcken durchsetzt“, wird weiter erklärt.

Sturz mit fatalen Folgen

In diesem unwegsamen Gelände kam es schließlich zum Unglück. „Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der 53-Jährige in den Teich und verhedderte sich vermutlich mit der Motorsense, wodurch er sich nicht mehr selbstständig aus dem Wasser befreien konnte“, so die Polizei.

Nachbar schlägt Alarm

Erst am Abend wurde der Mann entdeckt. „Gegen 19.15 Uhr konnte der 53-Jährige von seinem 49-jährigen Nachbarn im Wasser treibend vorgefunden werden. Dieser verständigte umgehend die Einsatzkräfte“, heißt es weiter. Die Feuerwehr barg den 53-Jährigen aus dem Teich. Doch jede Hilfe kam zu spät: „Der 53-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Teich geborgen, der Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen“, bestätigt die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.