Frist läuft ab: Geld zurück für Raiffeisen-Kunden

In Oberösterreich und Kärnten läuft die Zeit: Wer Fonds bei Raiffeisen hat, kann sich womöglich Geld zurückholen. Die Anmeldung zur kostenlosen VKI-Sammelaktion ist aber nur noch bis 8. April möglich.

Kunden der Raiffeisen in Kärnten und Oberösterreich können sich noch Geld zurückholen, aber nur noch kurz.

Kunden der Raiffeisen in Kärnten und Oberösterreich können sich noch Geld zurückholen, aber nur noch kurz.

Für viele Kunden der Raiffeisen Bankengruppen in Oberösterreich und Kärnten wird es jetzt ernst: Die Sammelaktion des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) geht in die finale Phase. Wer betroffen ist, kann sich nur noch bis zum 8. April 2026 anmelden. Danach ist Schluss. Ziel der Aktion ist es, ein individuelles außergerichtliches Rückerstattungsangebot zu erhalten. Die Teilnahme ist kostenlos, Voraussetzung ist aber die rechtzeitige Anmeldung.

Worum es konkret geht

Im Fokus stehen sogenannte Bestandsprovisionen bei Fonds. Banken erhalten diese Provisionen häufig von Kapitalanlagegesellschaften für die Vermittlung. Laut VKI müssen solche Zahlungen transparent offengelegt werden. Passiert das nicht ausreichend, sind sie aus Sicht des VKI unzulässig und müssen zurückgezahlt werden. Genau hier setzt die Sammelaktion an.

Außergerichtliche Lösung erzielt

Der VKI konnte mit den betroffenen Raiffeisen Bankengruppen bereits außergerichtliche Lösungen erreichen. Das bedeutet: Wer sich anmeldet und anspruchsberechtigt ist, bekommt ein individuelles Angebot zur Rückerstattung. Wie hoch dieses ausfällt, hängt vom investierten Fondsvolumen ab.

Mehrere hundert bis tausende Euro möglich

Für Betroffene kann sich das durchaus lohnen. „Wir empfehlen allen Betroffenen, ihre Unterlagen zu prüfen und sich noch vor dem 8. April 2026 zur Sammelaktion anzumelden. Je nach investiertem Fondsvolumen kann die Rückerstattung mehrere hundert bis tausende Euro betragen“, erklärt Stefan Schreiner vom VKI.

So kannst du teilnehmen: Die Anmeldung erfolgt online unter www.vki.at/kick-back-2025. Wichtig: Wer teilnehmen möchte, sollte nicht zu lange warten. Denn nach dem 8. April ist eine Teilnahme nicht mehr möglich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 08:20 Uhr aktualisiert