/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Radfahrer (26) unter Sattelzug eingeklemmt und verstorben
Bei einem tragischen Unfall am Dienstag, 17. März 2026, in St. Veit im Pongau (Salzburg) ist ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus den Niederlanden verstorben.
Dienstagmittag waren ein 51-jähriger LKW-Lenker und ein 26-jähriger Fahrradfahrer in St. Veit im Pongau (Salzburg) unterwegs, als es aus bisher unbekannter Ursache zur Kollision der beiden kam. Dabei wurde der Radfahrer unter dem Sattelzug eingeklemmt, der Niederländer verstarb noch an Ort und Stelle. Wie die Polizei berichtet, wurde zur Klärung des Unfallhergangs von Seiten der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger angefordert sowie die Obduktion der Leiche angeordnet.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes