Radfahrer (26) unter Sattelzug eingeklemmt und verstorben

Dienstagmittag waren ein 51-jähriger LKW-Lenker und ein 26-jähriger Fahrradfahrer in St. Veit im Pongau (Salzburg) unterwegs, als es aus bisher unbekannter Ursache zur Kollision der beiden kam. Dabei wurde der Radfahrer unter dem Sattelzug eingeklemmt, der Niederländer verstarb noch an Ort und Stelle. Wie die Polizei berichtet, wurde zur Klärung des Unfallhergangs von Seiten der Staatsanwaltschaft ein Unfallsachverständiger angefordert sowie die Obduktion der Leiche angeordnet.