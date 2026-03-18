Erst Feuer gelegt, dann Todes-Crash: 36-Jähriger bei Unfall verstorben

Ein 36-jähriger Bewohner wird verdächtigt, in der Nacht auf Mittwoch, 18. März 2026, in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) ein Feuer gelegt zu haben. Bei seiner Flucht verunglückte er dann tödlich.

Gegen 2.30 Uhr soll der 36-Jährige sowohl in seiner Wohnung als auch in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in Au-Rehmen (Bezirk Bregenz, Vorarlberg) ein Feuer gelegt haben, wie die Polizei berichtet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Fassade bereits in Vollbrand, das Feuer griff zu dem Zeitpunkt auch schon auf mehrere Balkone über. In weiterer folge seien auch Unterdach und Dachstuhl in Brand geraten. In der Tiefgarage, wo ebenfalls ein Feuer gelegt wurde, wurden „mindestens zwei Fahrzeuge beschädigt“, so die Beamten.

Hintergründe der Brandstiftung Gegenstand von Ermittlungen

Der 36-Jährige ist nach der Tat mit seinem Auto geflüchtet und im Bereich der Tannbergbrücke in Schröcken tödlich verunglückt. Die Hintergründe der Brandstiftung seien laut Polizei noch Gegenstand von Ermittlungen. Beim Brand wurde niemand verletzt, im Einsatz standen die Feuerwehren aus Au, Schoppernau, Schröcken, Damüls, Dornbirn und Schnepfau sowie die Bergrettung Schröcken, die Rettung und ein Notarzt.