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/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der überrascht ist vor einem Wohnzimmer im Hintergrund. Ebenfalls zu sehen ist eine Hand mit einigen Euroscheinen.
Die Inflation liegt bei 2,2 Prozent. Im Jänner lag sie noch bei 2,0 Prozent.
Österreich
18/03/2026
Wohnen teurer

Inflation stärker: Im Februar bei 2,2 Prozent

Die Inflation hat sich leicht verstärkt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu.

von Yvonne Schmid-Berger
1 Minute Lesezeit(110 Wörter)

Die Teuerung bleibt hartnäckig – vor allem Alltägliches wird für viele spürbar teurer. Preistreiber Nummer eins: Gastronomie und Hotellerie. Hier legten die Preise im Schnitt um 5,1 Prozent zu und sorgten damit für den stärksten Inflationsschub.

Steigerung beim Thema Wohnen

Auch beim Wohnen zog die Teuerung wieder an: Für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mussten Konsumenten um 1,5 Prozent mehr zahlen – ein Plus gegenüber Jänner (1,1 Prozent). Etwas Entspannung gibt es hingegen bei Lebensmitteln: Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich im Schnitt um 2,4 Prozent – und damit etwas weniger stark als noch im Jänner (2,6 Prozent).

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