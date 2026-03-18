Inflation stärker: Im Februar bei 2,2 Prozent

Die Inflation hat sich leicht verstärkt. Im Vorjahresvergleich legte sie auf 2,2 Prozent zu.

Die Inflation liegt bei 2,2 Prozent. Im Jänner lag sie noch bei 2,0 Prozent.

Die Inflation liegt bei 2,2 Prozent. Im Jänner lag sie noch bei 2,0 Prozent.

Die Teuerung bleibt hartnäckig – vor allem Alltägliches wird für viele spürbar teurer. Preistreiber Nummer eins: Gastronomie und Hotellerie. Hier legten die Preise im Schnitt um 5,1 Prozent zu und sorgten damit für den stärksten Inflationsschub.

Steigerung beim Thema Wohnen

Auch beim Wohnen zog die Teuerung wieder an: Für Wohnung, Wasser, Strom, Gas und andere Brennstoffe mussten Konsumenten um 1,5 Prozent mehr zahlen – ein Plus gegenüber Jänner (1,1 Prozent). Etwas Entspannung gibt es hingegen bei Lebensmitteln: Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verteuerten sich im Schnitt um 2,4 Prozent – und damit etwas weniger stark als noch im Jänner (2,6 Prozent).