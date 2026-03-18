Eklat in Hall: Schweinekopf vor Haustür – 10.000 Euro Belohnung

In Hall in Tirol kam es in der vergangenen Woche zu einem Vorfall. Unbekannte legten einer türkischstämmigen Familie einen Schweinekopf vor die Tür.

In der Nacht auf den 12. März, inmitten des muslimischen Fastenmonats Ramadan, wurde eine Familie in Hall zum Ziel einer „Hassattacke“. Unbekannte platzierten Teile von vermutlich einem Spanferkel direkt vor dem Hauseingang der Familie. Garniert wurde der Kopf mit einer rassistischen Nachricht: „Happy Ramadan ihr Affen“. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Sachverhalt bereits an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Die Polizei hielt sich zuletzt jedoch bedeckt. Auf Anfrage von 5 Minuten berichtet die Tiroler Polizei: Es gebe noch keinen Termin der Vernehmung der Familie – weitere Infos können noch nicht gegeben werden.

Bürgermeister setzt Zeichen gegen Hass

Um die Täter schnellstmöglich ausfindig zu machen, hilft der Bürgermeister aus eigener Tasche mit. Das geht aus mehreren Medienberichten hervor. Der Bürgermeister von Hall Christian Margreiter bietet 10.000 Euro für Hinweise.