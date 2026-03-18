Wegen Corona: Baufirma in die Insolvenz geschlittert

Die Firma "M Bau GmbH" mit Sitz in Lochau (Vorarlberg) ist in den Konkurs geschlittert. Ein dementsprechendes Verfahren wurde nun am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

Bei der Antragstellerin handelt es sich um einen Teil der Mangold-Unternehmensgruppe, ein etabliertes Familienunternehmen im Baubereich, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870). Über das Vermögen der Mangold Bau GmbH wurde übrigens im Dezember 2025 bereits ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Bei der „M Bau GmbH“ handelt es sich um ein Konkursverfahren.

24 Gläubiger von Insolvenz betroffen

Das Unternehmen ist als Generalunternehmen und Baumeister im Großraum Vorarlberg für kommerzielle Bauprojekte tätig. Zum Zeitpunkt der Antragstellung waren keine Dienstnehmer beschäftigt. Offene Dienstnehmerforderungen aus der Vergangenheit gibt es auch nicht. Von der Insolvenz sind 24 Gläubiger betroffen, die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 91.000 Euro. Über die Aktiva ist aktuell noch nichts bekannt.

Warum die „M Bau GmbH“ in die Insolvenz geschlittert ist

Als Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz gibt die Firma auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehende „massive Reduktion der Wirtschaftsleistung in der Baubranche“ an. Außerdem habe die Pandemie auch zu einer „massiven Verteuerung im Bereich der Materialbeschaffung geführt“, so der AKV weiter.

Keine Anträge auf Entschuldung bisher

Anträge auf eine Entschuldung wurden nicht eingebracht. Sollte das auch weiterhin nicht geschehen, wird ein etwaiges Vermögen vom Insolvenzverwalter bestmöglich verwertet. Ein allfälliges Masseguthaben ist am Ende des Verfahrens als Verteilungsquote an die Gläubiger auszuschütten. Ob mit einer Quotenausschüttung zu rechnen ist, kann aktuell aber nicht beurteilt werden, die weitere Vorgehensweise bleibt laut AKV abzuwarten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 10:28 Uhr aktualisiert