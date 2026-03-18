Gebühren im Urlaub: Wo man jetzt fürs Wandern zahlen muss

Mehrere Urlaubsregionen und -orte haben bereits Maßnahmen gegen Overtourism (Überlastung beliebter Urlaubsziele) gesetzt. Neben Venedig betrifft das etwa auch Griechenland und viele Wanderwege auf Madeira.

Einige Euro Tageseintritt kostet es, wenn man an ausgewählten Tagen nach Venedig (Italien) möchte. Jene Maßnahme, die bereits seit einigen Jahren in Venedig umgesetzt wird, betrifft auch viele andere, besonders beliebte touristische Destinationen. Wie der ÖAMTC nun berichtet, würden nämlich nicht nur steigende Preise für Anreise, Unterkunft und Verpflegung Urlaubsreisen verteuern. Derartige Gebühren gegen Overtourism würden nämlich immer häufiger werden. Die Experten raten, bei der Reiseplanung mögliche Registrierungen für Zeitslots und Zusatzkosten zu berücksichtigen.

„Neue Gebühren eingeführt oder bestehende erhöht“

„Viele beliebte Urlaubsdestinationen haben in den vergangenen Jahren neue Gebühren eingeführt oder bestehende erhöht“, so der ÖAMTC. So müssen Touristen etwa sogar für Wanderwege bezahlen, wie der Club am Beispiel Madeira aufzeigt. „Das ist eine Reaktion auf Overtourism und überfüllte Hotspots“, weiß ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek. Und speziell in Naturschutzgebieten werden Gebühren generell immer häufiger. So müssen etwa Besucher ausgewählter Nationalparks in den USA seit Jänner 2026 zusätzlich zum regulären Eintrittsticket noch einmal 100 US-Dollar (ca. 87 Euro) pro Person bezahlen und teils sogar einen Zeitslot mitbuchen.

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Auf Madeira zahlt man fürs Wandern

Auch in Madeira gilt die Maßnahme seit Jahresbeginn. Für bestimmte Routen muss man über die Plattform „SIMplifica“ auf dem Regierungsportal der Insel vorab sogar ein Zeitfenster reservieren. Eine solche Reservierung ist für alle verpflichtend – auch für Kinder. Der Zugang zu einem Wanderweg kostet dabei 4,50 Euro pro Person (ab zwölf Jahren), alternativ gibt es auch Tages, Drei- oder Sieben-Tage-Tickets. Mit diesen können gleich mehrere Routen kombiniert werden. Ist man ohne Buchung unterwegs, drohen Strafen von bis zu 50 Euro.

Zahlreiche weitere Destinationen verlangen Geld

„Auch in anderen europäischen Destinationen müssen Naturfans mittlerweile Eintritt bezahlen. Im spanischen Andalusien kostet der Besuch des spektakulären UNESCO-Wanderwegs ‚Caminito del Rey‘ rund zehn Euro pro Person“, so Polasek. Auch der Besuch der Felsenlandschaft Adršpach in Tschechien oder der Zugang zur bekannten geothermischen Lagune ‚Blue Lagoon‘ in Island ist bereits kostenpflichtig.

Trevi-Brunnen gebührenpflichtig

Aber nicht nur Naturgebiete verlangen immer häufiger „Eintritt“, auch andere Tourismus-Hotspots erheben gebühren. So kostet seit Februar 2026 sogar der Zugang zum berühmten Trevi-Brunnen in Rom zwei Euro pro Person. „Der Blick auf den Brunnen von der Piazza aus bleibt allerdings weiterhin kostenlos. Bezahlen muss nur, wer direkt an das Wasserbecken möchte“, erklärt die ÖAMTC-Reiseexpertin. Griechenland reagiert auf den Kreuzfahrt-Tourismus und verlangt in beliebten Häfen wie etwa Santorin oder Mykonos in der Hochsaison von den Kreuzfahrt-Teilnehmern 20 Euro pro Person beim Landgang.