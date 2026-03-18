Spritpreisbremse fix: Tanken wird ab April günstiger

Die Bundesregierung (ÖVP, SPÖ, NEOS) hat ein strukturelles Maßnahmenpaket zur Einführung einer Spritpreisbremse beschlossen, die ab April 2026 in Kraft treten soll. Das Ziel ist eine Entlastung von rund 10 Cent pro Liter.

Nach mehreren unruhigen Wochen auf den internationalen Ölmärkten und rund drei Wochen nach Beginn des aktuellen Konflikts ist nun eine Entscheidung gefallen: ÖVP, SPÖ und Neos haben sich auf eine Spritpreisbremse verständigt. Das geht aus dem Pressefoyer des Bundeskanzleramts, am Mittwoch (18. März 2025) hervor.

Die Bremse besteht aus zwei zentralen Säulen: Margendeckel gegen Krisengewinne: Die Gewinnspannen (Margen) von Raffinerien und Tankstellen werden für jeweils einen Monat fixiert. Überproportionale Anstiege im Vergleich zum Vorkrisenniveau werden halbiert. Dies soll weitere 5 Cent pro Liter Ersparnis bringen. Steuer-Stopp (MwSt.-Ausgleich): Da der Staat durch höhere Preise automatisch mehr Mehrwertsteuer einnimmt, werden diese Mehreinnahmen über eine befristete Senkung der Mineralölsteuer (NoVA/MöSt-Logik) direkt an die Kunden zurückgegeben. Das macht ca. 5 Cent pro Liter aus.

Bundeskanzler: „Keinen aktuellen Anlass zur Sorge“

Der Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betonte die Notwendigkeit eines seriösen Krisenmanagements gegenüber populistischen Schnellschüssen und stellte klar, dass die Versorgungssicherheit oberste Priorität habe: „Unsere Versorgung mit Treibstoff ist stabil und es gibt diesbezüglich auch keinen aktuellen Anlass zur Sorge.“ Er rechtfertigte den staatlichen Eingriff als zeitlich begrenzte Ausnahme in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, da die Teuerung direkt bei den Menschen ankomme und keine abstrakte Zahl sei. Besonders wichtig war Stocker dabei die moralische Komponente der Krise: „Es soll keine Gewinner aus dieser Krise geben und daher soll weder der Staat noch einzelne Unternehmen über Gebühr aus dieser bestehenden Situation profitieren, während dem gegenüber die Menschen unter den steigenden Preisen leiden.“ Das Ziel sei eine Entlastung von etwa 10 Cent pro Liter, was der Differenz zwischen „kurzfristigen schnellen Reagieren aus der Hüfte geschossen und verantwortungsvoller Politik“ entspreche.

©Livestream Bundeskanzleramt Am Foto: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

Vizekanzler: „Erste direkte Preiseingriff“

Der Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hob die historische Dimension des Beschlusses hervor und bezeichnete die Spritpreisbremse als Akt der sozialen Gerechtigkeit gegenüber Konzerninteressen: „Wir verhindern nur, dass aus einer Krise ein Geschäftsmodell wird.“ Er kritisierte scharf, dass Preissenkungen am Rohölmarkt oft nur schleppend, Erhöhungen hingegen sofort weitergegeben würden. Mit dem Margendeckel wolle man sicherstellen, dass nicht länger „einige wenige auf Kosten aller anderen Übergewinne erzielen“, wobei Babler präzisierte: „Das ist der erste direkte Preiseingriff der österreichischen Bundesregierung seit 1981 im Treibstoffsegment.“ Man habe sich bewusst gegen das ungarische Modell entschieden, um Versorgungsengpässe zu vermeiden, und stattdessen ein System entwickelt, das „die Preissteigerungen bremst, Übergewinne verhindert und gleichzeitig aber auch die Versorgungssicherheit für Österreich sichert.“

©Livestream Bundeskanzleramt Am Foto: Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ).

Außenministerin: „Wir können keine Mauer bauen“

Die Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) ordnete die Entscheidung in den globalen Kontext ein und verwies auf die dramatische Lage im Nahen Osten, die Österreich unmittelbar treffe: „Wir können keine Mauer bauen in einer vernetzten Welt“. Die Sperre der Straße von Hormus bezeichnete sie als Bedrohung für die „Lebensader der gesamten Welt“, weshalb man diplomatisch auf Deeskalation dränge. Innenpolitisch liege der Fokus darauf, ein „Durchrauschen der Preise“ in die allgemeine Inflation zu verhindern, um die Kaufkraft und Wettbewerbsfähigkeit zu schützen. Meinl-Reisinger verteidigte das Modell als marktnah und temporär: „Wir müssen alles daran setzen, in solchen Krisen temporär nach marktwirtschaftlichen Prinzipien dämpfend einzuwirken, sodass wir auch die Inflation dämpfen können.“ Ergänzend verwies sie auf bereits aktive Maßnahmen wie die Freigabe strategischer Ölreserven, um die Märkte frühzeitig zu stabilisieren.

©Livestream Bundeskanzleramt Am Foto: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS).

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AK: „Endlich traut sich eine Regierung“

Auch die Arbeiterkammer begrüßt den Schritt, mahnt jedoch zur budgetären Vorsicht: „Endlich traut sich eine Regierung über echte Preiseingriffe“, so AK-Wirtschaftsleiter Tobias Schweitzer, der die Maßnahme als ökonomisch sinnvoll und wichtiges Signal gegen das „Durchrauschen“ der Inflation bezeichnet.