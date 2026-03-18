7- und 10-Jähriger haben Brand in Kirche gelegt

In der Pfarrkirche in Absam (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) haben zwei Kinder einen Brand gelegt. Wie die Polizei nun berichtet, soll es sich bei den Verursachern um einen Sieben- und einen Zehnjährigen handeln.

Die beiden Schüler konnten als Verursacher eines Brandes an der Schule in Absam am 17. März 2026 gegen 15.30 Uhr ausgeforscht werden. Dort haben sie einen Mülleimer angezündet, der Brand breitete sich nicht weiter aus und erlosch von selbst. Im Zuge der Befragung haben sie dann zugegeben, auch für den Brand in der Pfarrkirche am 15. März 2026 verantwortlich zu sein. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Staatsanwaltschaft ein Bericht vorgelegt, so die Polizei.