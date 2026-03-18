„Viel zu früh“: ÖSV-Sportdirektor unerwartet verstorben

Der Sportdirektor des Österreichischen Schwimmverbandes, Walter Bär, ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Große Anteilnahme gibt es nun etwa von Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt.

„Das ist eine traurige Nachricht für Österreichs Sport“, so Schmidt über den „unerwarteten Tod“ des Schwimmverband-Sportdirektors. Walter Bär habe sein ganzes Leben dem Schwimmsport gewidmet und war auch 25 Jahre lang als Trainer in Eisenstadt, beim ASV Wien und im Leistungszentrum in der Südstadt im Einsatz, wo er überall „hervorragende Arbeit“ geleistet hat.

Walter Bär tot: „Sein Vermächtnis wird bleiben“

„An den zahlreichen großen Erfolgen der vergangenen Jahre hatte er maßgeblichen Anteil. Sein Engagement, sein Wissen sowie seine liebevolle und motivierende Art haben die österreichische Schwimmszene über Jahrzehnte geprägt. Er ist viel zu früh von uns gegangen, aber sein Vermächtnis wird bleiben“, so Schmidt, die abschließend Bärs Familie und dessen vielen Weggefährten ihr tiefstes Beileid ausspricht.