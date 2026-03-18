672 Euro Nachzahlung: Neuer Hotel-Chef zahlt Reinigungskräfte besser

Im Bezirk Baden (Niederösterreich) hat ein neuer Eigentümer ein Hotel übernommen. Wenig später wurde er aber stutzig, manche Reinigungskräfte verdienten nämlich zu wenig.

Wie die Arbeiterkammer (AK) Niederösterreich nun berichtet, hat der neue Eigentümer schon bald festgestellt, dass einige Reinigungskräfte zu gering bezahlt wurden. Der alte Eigentümer hätte nämlich die Änderung im Kollektivvertrag, wonach langjährige Mitarbeiter bessergestellt werden, nicht berücksichtigt.

Betroffene bekommen jeweils 672 Euro

Statt sich das zu Nutze zu machen, hat der neue Eigentümer die Betroffenen aber sofort zur Arbeiterkammer geschickt. „Damit wir die Differenz ausrechnen und möglichst keine Ansprüche seiner Mitarbeiter verfallen. Außerdem hat er sich bereiterklärt, die offenen Ansprüche selbst zu zahlen, falls der alte Arbeitgeber sich weigert“, weiß AK-Niederösterreich-Bezirksstellenleiterin Danja Wanner. So konnte den Betroffenen jeweils 672 Euro gesichert werden.