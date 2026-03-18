Kokainkonsum in Österreich erreicht neuen Höchststand

Neue EU-Daten zeigen: Der Kokainkonsum steigt weiter an - auch in Österreich. Doch nicht nur diese Droge war im Abwasser nachzuweisen. Wie haben den aktuellen Bericht für dich zusammengefasst.

Was Menschen konsumieren, landet am Ende im Abwasser und genau dort setzen Forschende an. Für den aktuellen Bericht der EU-Drogenagentur wurden 2025 die Abwässer von 131 Städten untersucht. In Österreich wurden Abwässer aus 18 Regionen analysiert – damit werden rund 40 Prozent der Bevölkerung erfasst. Während Cannabis weiterhin die meistkonsumierte illegale Droge bleibt, nimmt vor allem der Kokainkonsum in Österreich seit Jahren deutlich zu, so in einer Aussendung der medizinischen Universität Innsbruck. Die Daten stammen aus einem europaweiten Monitoringprogramm der EU-Drogenagentur EUDA. Das Ergebnis: Der Drogenkonsum liegt insgesamt im europäischen Mittelfeld.

Kokain mit klarem Aufwärtstrend

Besonders auffällig ist ein Trend, der sich seit Jahren fortsetzt. „Weiterhin ist ein Anstieg der Kokainrückstände im österreichischen Abwasser zu beobachten. Die seit mehreren Jahren dokumentierte Entwicklung verdeutlicht, wie zuverlässig sich Trends am Drogenmarkt mithilfe der europaweiten Abwasseranalyse erfassen lassen“, betont Studienleiter Herbert Oberacher. Seit 2019 haben sich die Rückstände im Abwasser mehr als verdoppelt – von rund 150 auf über 350 Milligramm pro Tag und 1.000 Einwohner. Kokain ist damit die wirtschaftlich bedeutendste unter den stimulierenden Drogen. Vor allem im Westen Österreichs wird pro Kopf mehr konsumiert als im Osten. Der Bezirk Kufstein weist seit Jahren die höchsten Werte auf.

©MUI/D. Bullock Am Foto: Herbert Oberacher, Leiter des Abwasserlabors am Institut für Gerichtliche Medizin Innsbruck.

Cannabis bleibt dominierend – mit leichten Schwankungen

Trotz des Kokainbooms bleibt Cannabis die am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Die Werte bewegen sich seit Jahren auf hohem Niveau, zeigen aber zuletzt leichte Rückgänge im Vergleich zu früheren Spitzen. Auffällig ist hier ein klares Stadt-Land-Gefälle: In urbanen Regionen wie Wien ist der Konsum deutlich höher als in ländlichen Gebieten.

Auch bei anderen Substanzen zeigt sich Bewegung: Amphetamin (Speed) hat seit 2019 deutlich zugelegt und sich nahezu verdoppelt

Methamphetamin (Crystal Meth) lag lange auf niedrigem Niveau, zeigt 2025 jedoch einen sprunghaften Anstieg

MDMA (Ecstasy) hingegen ist die einzige Substanz mit stabilem bis leicht rückläufigem Trend

Diese Entwicklungen deuten auf eine Verschiebung innerhalb des Marktes hin – weg von klassischen Partydrogen hin zu stärker leistungs- oder stimulanzorientierten Substanzen.

Partydrogen bleiben ein Wochenendphänomen

Die Analyse erlaubt auch Rückschlüsse auf Konsummuster. Alkohol, Kokain und MDMA werden deutlich häufiger am Wochenende konsumiert – ein Hinweis auf ihre Rolle als typische „Partydrogen“. Im Schnitt heißt das: „Eine Einwohnerin bzw. ein Einwohner aus einer der 18 untersuchten Regionen in Österreich trinkt im Schnitt täglich ein Glas Wein, raucht drei bis vier Zigaretten und konsumiert 0,07 Joints sowie rund zwei Milligramm an aufputschenden Drogen“, erklärt Oberacher weiter. Hochgerechnet ergibt das täglich mehrere hundert Kilogramm illegaler Substanzen im ganzen Land.

Österreich im Europa-Vergleich: unauffällig, aber nicht harmlos

Im internationalen Vergleich liegt Österreich bei den meisten Substanzen im Mittelfeld: Bei Kokain deutlich hinter Großbritannien und den Niederlanden. Bei Amphetamin im hinteren Mittelfeld. Bei Methamphetamin weit unter den Hotspots wie Tschechien oder Polen. Bei Cannabis im oberen Mittelfeld. Erstmals wurde auch Ketamin genauer untersucht. Das Mittel wird eigentlich in der Medizin eingesetzt, taucht aber zunehmend auch als Droge auf. Die Ergebnisse seien laut Experten vorsichtig zu interpretieren, da medizinische Anwendungen eine Rolle spielen. Trotzdem soll das Monitoring helfen, Entwicklungen frühzeitig zu erkennen.