Großprojekt im ehemaligen Kika-Gebäude: IKEA kommt nach Vorarlberg

IKEA zieht nach Dornbirn. In einer heutigen Pressekonferenz präsentierte IKEA Österreich die Details für den neunten Standort im Bundesgebiet, der im Herbst 2027 eröffnet werden soll.

Nachdem ein früheres Projekt in Lustenau unter anderem am Widerstand gegen den Verkehr und die Flächennutzung gescheitert war, setzt der Möbelriese in Dornbirn auf eine Revitalisierung, so heißt es in mehreren Medienberichten. Das ehemalige Kika-Gebäude an der Messekreuzung wird umgebaut. IKEA investiert rund 65 Millionen Euro in den Standort. Auf fünf Stockwerken bietet Ikea eine Infrastruktur mit einer Fläche von 16.000 m², verteilt auf drei Verkaufsebenen sowie Logistik und Verwaltung. Ein Restaurant, eine Markthalle und ein Selbstbedienungsbereich sind fest eingeplant.

Was ist der Zeitplan?

Der Umbau soll im Herbst 2026 starten, erste Vorarbeiten sind bereits für den Sommer 2026 vorgesehen. Mit der Eröffnung entstehen rund 170 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Verkauf, Logistik und Gastronomie. Der Personalaufbau wird voraussichtlich im Jahr 2027 beginnen, heißt es in Medienberichten.