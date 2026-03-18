Nach Weißmann-Rücktritt: Das sagt jetzt ORF-Mitarbeiterin

Rund um den mit Vorwürfen einer Mitarbeiterin konfrontierten Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann wird es weiter nicht ruhig. Er selbst lässt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien einbringen. Sein Anwalt spricht in einer Aussendung vom Verdacht „strafrechtlich relevanten Verhaltens mehrere involvierter Personen“. Weißmann selbst bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Alles dazu auch hier: Nach Rücktritt: Ex-Chef Weißmann bringt Strafanzeige ein. Währenddessen hat sich nun auch die betroffene Mitarbeiterin erstmals zu Wort gemeldet – ebenfalls über ihren Anwalt.

Laut Frau gab es keinen physischen Kontakt

Bereits zuvor war sie im Interview mit dem „Falter“ und hat über alles gesprochen, wenig später hat sie über ihren Anwalt ebenfalls in einer Aussendung Stellung bezogen. In dieser erklärt sie, es hätte „nie eine Affäre“ gegeben, zu intimem, physischen Kontakt sei es nie gekommen. Die angedrohten rechtlichen Schritte Weißmann sehe sie als „unangenehmes, durchsichtiges Ablenkungsmanöver“. An die Öffentlichkeit hat sie sich nun unter Wahrung ihrer Identitäts- und Persönlichkeitsrechte gewandt, um zu vermeiden, dass „weitere Unwahrheiten“ verbreitet würden, so die Frau.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert