Ein Käufer, ein Beleg, ein Abtransport: Diese Masche kostet dich das Auto

Betrüger geben sich als seriöse Käufer aus, schicken gefälschte Überweisungen und holen das Auto einfach ab. Die Polizei warnt: Die Masche breitet sich aus und kann jeden treffen. So dreist gehen die Betrüger dabei vor.

Die Polizei warnt aktuell vor einer neuen Betrugsmasche. Dabei handelt es sich um einen betrügerischen Ankauf von Kraftfahrzeugen. In Deutschland ist dies bereits sehr weit verbreitet, auch in Oberösterreich hat es bereits einen Fall gegeben. Es ist davon auszugehen ist, dass sich diese Betrugsmasche auch zeitnah in Österreich verbreiten wird.

So gehen die Betrüger vor Die Täter reagieren auf private PKW-Verkaufsinserate bei gängigen Internet-Plattformen und täuschen Interesse an den angebotenen Fahrzeugen vor.

Die Konversation wird sehr bald auf einen Messengerdienst verlagert.

Zum Nachweis ihrer Identität übermitteln die Täter missbräuchlich verwendete echte oder gefälschte Ausweisdokumente und Gewerbescheine.

Im Anschluss wird eine gefälschte Überweisungsbestätigung übermittelt, um vorzutäuschen, dass der Kaufpreis bereits überwiesen wurde.

Danach wird ein in der Regel nicht in die Tathandlungen involviertes Transportunternehmen beauftragt, das Fahrzeug beim Verkäufer abzuholen und nach Deutschland zu verbringen.

Der vereinbarte Kaufpreis langt natürlich niemals auf dem Konto des Verkäufers ein.

Fahrzeuge werden mit gefälschten Dokumenten verkauft

Zur „Sicherheit“ behalten die Opfer oftmals einen der beiden Fahrzeugschlüssel sowie die Kfz-Dokumente ein. Dies stört die Täter jedoch nicht, da die Fahrzeuge in der Folge einfach nur mit einem Kfz-Schlüssel und gefälschten deutschen Fahrzeugdokumenten weiterverkauft werden. Relativ kurz nach dem betrügerischen Erlangen der Fahrzeuge werden diese, zumeist weit unter Wert, in Deutschland über gängige Internet-Plattformen zum Verkauf angeboten. Oft werden Beschädigungen verursacht, um den günstigen Preis rechtfertigen zu können. „Es wird eindringlich vor solchen Geschäften, sowohl was den Verkauf, als auch den Kauf betrifft, gewarnt“, betont die Polizei.

Das solltest du beim Verkauf beachten Verkaufe deinen PKW nicht an Personen, die nicht persönlich auftreten.

Werde misstrauisch, wenn der Käufer an einer Besichtigung nicht interessiert ist.

Werde misstrauisch, wenn der Käufer sofort mit dem ausgerufenen Preis einverstanden ist.

Übergib das Fahrzeug erst, wenn sich das Geld tatsächlich auf deinem Konto befindet.