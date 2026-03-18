Österreich stürmt auf Platz 3 im Michelin-Ranking
Sensation für die heimische Gastronomie: Österreich ist offiziell eine der besten Kulinarik-Destinationen der Welt.
Der MICHELIN Guide hat seine neue Restaurantauswahl für Österreich präsentiert und sorgt für eine echte Überraschung: Österreich zählt nun zu den besten Kulinarik-Destinationen der Welt. Im internationalen Ranking nach Sternen pro Million Einwohner liegt Österreich erstmals auf Platz drei. Insgesamt wurden 124 Michelin-Sterne vergeben. Damit erreicht Österreich 13,5 Sterne pro Million Einwohner und verbessert sich deutlich gegenüber den Vorjahren, so beschreibt Kalk & Kegel. Angeführt wird das Ranking von der Schweiz und Luxemburg.
Mehr Sterne, mehr Vielfalt
Die neue Selektion zeigt vor allem eines: Die heimische Spitzengastronomie wächst weiter.
- 2 Restaurants mit drei Sternen
- 19 Restaurants mit zwei Sternen (1 neu)
- 80 Restaurants mit einem Stern (22 neu)
- 41 Restaurants mit Grünem Stern für Nachhaltigkeit (8 neu)
Insgesamt empfiehlt der Guide rund 420 Restaurants in ganz Österreich.
Neue Sterne quer durch alle Bundesländer
Besonders auffällig ist die große Zahl an Neueinsteigern: Gleich 22 Restaurants wurden erstmals mit einem Stern ausgezeichnet – von Wien bis Tirol, von der Steiermark bis Niederösterreich. Zu den spannendsten Neuzugängen zählen etwa innovative Konzepte wie vegane Fine-Dining-Restaurants, asiatisch-alpine Küchen oder moderne Interpretationen regionaler Klassiker. Ein besonderes Highlight ist der Aufstieg der „Weinbank“ in der Steiermark, die nun mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.
Nachhaltigkeit weiter im Fokus
Auch nachhaltige Gastronomie gewinnt weiter an Bedeutung: 41 Restaurants tragen den Grünen Stern, der für umweltbewusstes Arbeiten steht. Acht Betriebe wurden 2026 neu ausgezeichnet.
Auszeichnungen für besondere Leistungen
Neben den Sternen vergibt der Guide auch Spezialpreise:
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- Der Service Award geht nach Kärnten
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- Der Young Chef Award nach Tirol
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- Der Sommelier Award in die Steiermark
Als „Opening of the Year“ wurde ein außergewöhnliches Konzept in Graz ausgezeichnet: ein Fine-Dining-Restaurant in einer Marktbude.