Österreich stürmt auf Platz 3 im Michelin-Ranking

Sensation für die heimische Gastronomie: Österreich ist offiziell eine der besten Kulinarik-Destinationen der Welt.

Mit insgesamt 124 Michelin-Sternen belegt das Land im internationalen Ranking der Sterne pro Million Einwohner erstmals den dritten Platz.

Mit insgesamt 124 Michelin-Sternen belegt das Land im internationalen Ranking der Sterne pro Million Einwohner erstmals den dritten Platz.

Der MICHELIN Guide hat seine neue Restaurantauswahl für Österreich präsentiert und sorgt für eine echte Überraschung: Österreich zählt nun zu den besten Kulinarik-Destinationen der Welt. Im internationalen Ranking nach Sternen pro Million Einwohner liegt Österreich erstmals auf Platz drei. Insgesamt wurden 124 Michelin-Sterne vergeben. Damit erreicht Österreich 13,5 Sterne pro Million Einwohner und verbessert sich deutlich gegenüber den Vorjahren, so beschreibt Kalk & Kegel. Angeführt wird das Ranking von der Schweiz und Luxemburg.

Mehr Sterne, mehr Vielfalt

Die neue Selektion zeigt vor allem eines: Die heimische Spitzengastronomie wächst weiter.

2 Restaurants mit drei Sternen

19 Restaurants mit zwei Sternen (1 neu)

80 Restaurants mit einem Stern (22 neu)

41 Restaurants mit Grünem Stern für Nachhaltigkeit (8 neu)

Insgesamt empfiehlt der Guide rund 420 Restaurants in ganz Österreich.

Neue Sterne quer durch alle Bundesländer

Besonders auffällig ist die große Zahl an Neueinsteigern: Gleich 22 Restaurants wurden erstmals mit einem Stern ausgezeichnet – von Wien bis Tirol, von der Steiermark bis Niederösterreich. Zu den spannendsten Neuzugängen zählen etwa innovative Konzepte wie vegane Fine-Dining-Restaurants, asiatisch-alpine Küchen oder moderne Interpretationen regionaler Klassiker. Ein besonderes Highlight ist der Aufstieg der „Weinbank“ in der Steiermark, die nun mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

Nachhaltigkeit weiter im Fokus

Auch nachhaltige Gastronomie gewinnt weiter an Bedeutung: 41 Restaurants tragen den Grünen Stern, der für umweltbewusstes Arbeiten steht. Acht Betriebe wurden 2026 neu ausgezeichnet.