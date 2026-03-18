Strom-Brief eingetrudelt: 100.000 Österreicher müssen jetzt aktiv werden

Hunderttausende Österreicher profitieren ab April von einem neuen Sozialtarif für Strom. Für sie kostet dieser bis zu 2.900 Kilowattstunden nur sechs Cent. Rund 100.000 Haushalte müssen dafür nun aber noch was machen.

Insgesamt sind rund 300.000 Briefe in Österreichs Haushalten eingetrudelt, für knapp ein Drittel heißt es jetzt, aktiv zu werden.

Insgesamt sind rund 300.000 Briefe in Österreichs Haushalten eingetrudelt, für knapp ein Drittel heißt es jetzt, aktiv zu werden.

Sechs Cent pro Kilowattstunde müssen Haushalte, die die Voraussetzungen für den Sozialtarif für Strom erfüllen, ab April zahlen. Dieser Tarif für einkommensschwache Haushalte gilt bis zu einem Verbrauch von 2.900 Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt. Was viele nicht wissen: Betreffend des Stromtarifs ist die ORF-Beitrags Service GmbH (OBS) die zentrale Schnittstelle zwischen Bürgern und Lieferanten, verrät man nun gegenüber 5 Minuten. Heißt: Kürzlich sind bei vielen Haushalten Briefe eingetroffen, die keinen ORF-Beitrag ankündigen. Und das kurz, nachdem auch die ORF-Beitrags-Briefe ausgeschickt worden sind. Alles zu Letzteren auch hier: ORF-Briefe trudeln ein, Österreicher müssen zahlen: Was jetzt gilt.

OBS übermittelt Strom-Lieferanten notwendige Daten

Die OBS ist als Behörde nämlich auch mit der Erfüllung hoheitlicher Tätigkeiten durch unterschiedliche Ministerien beauftragt. Dazu gehören etwa auch die Klärung der Beitragspflicht und die Entscheidung über Anträge auf Befreiung per Bescheid. Und in diesem Rahmen wurde man nun vom Wirtschafts- und Energieministerium beauftragt, die Daten von Personen, die vom ORF-Beitrag befreit sind an die Strom-Lieferanten zu übermitteln, damit die betroffenen Haushalte auf den günstigeren Sozialtarif umgestellt werden können. Anspruchsberechtigt sind nämlich jene Personen bzw. Haushalte mit einer aufrechten ORF-Befreiung – Studierende ausgenommen.

Musst du den ORF-Beitrag bezahlen? Ja, muss ich Nein, ich bin befreit Nein, jemand anderes zahlt für mich Ich weiß nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Diese Haushalte bekommen Geld gutgeschrieben

Betroffene Haushalte, an denen mehr als drei Personen im Zentralen Melderegister mit Hauptwohnsitz gemeldet sind, bekommen übrigens für die vierte und jede weitere Person einen Pauschalbetrag von 52,50 Euro pro Jahr. Auch dieser wird schließlich vom Strom-Lieferanten im Abrechnungszeitraum anteilig auf der Strom-Rechnung berücksichtigt. Insgesamt haben in den letzten Tagen nun rund 300.000 Haushalte österreichweit einen Brief vom OBS bekommen, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten erklärt.

190.000 Haushalte haben schon „alles erledigt“

Dazu sind diese im Zeitraum vom 9. bis 18. März 2026 in Form eines entsprechenden Informationsschreibens abgeschickt worden, bei manchen werden sie also eventuell noch eintreffen. Etwa 190.000 Haushalte haben dabei schon alles gemacht, was es zu tun gibt – sie haben eine Zählpunktnummer bereits bekanntgegeben. Bei ihnen liegen der OBS alle benötigten Daten vor, die Begünstigten bekommen ein Schreiben, in dem steht „Alles erledigt – Sie müssen nichts weiter tun“. Hat man einen solchen Brief erhalten, bekommt man ab April automatisch den Sozialtarif. Die Schreiben werden aktuell übrigens noch verschickt bzw. wurden diese Woche verschickt.

Etwa 100.000 Haushalte müssen für Strom-Sozialtarif aktiv werden

Aber Achtung: In der Vorwoche wurden auch rund 100.000 Briefe an Haushalte verschickt, bei denen im Nachgang jetzt noch etwas zu tun ist, damit man ab April auch vom Sozialtarif profitieren kann, erklärt das OBS gegenüber 5 Minuten: „Personen, die der OBS im Rahmen ihres Befreiungsantrages bisher noch keine Zählpunktnummer (Strom) bekannt gegeben haben, erhielten neben einer Information zum Sozialtarif ein Formular zur Erfassung ihrer Zählpunktnummer. Dieses muss ausgefüllt an die OBS retourniert werden, damit die Begünstigten in den Anspruch auf den Sozialtarif kommen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 14:35 Uhr aktualisiert