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/ ©Yildiray Yücel Kamanmaz/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto
Die Polizei Ried im Zillertal ermittelt unter Hochdruck und sucht nach einem etwa 30-jährigen, unrasierten Mann.
Stumm/Tirol
18/03/2026
Am Tag

Schock auf dem Parkplatz: 68-Jähriger im Auto mit Messer bedroht

Ein Behördengang endete für einen 68-jährigen Österreicher am Freitagnachmittag in einem Albtraum. Ein unbekannter Täter riss die Beifahrertür seines Wagens auf, bedrohte ihn mit einem Küchenmesser.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)

Am 13. März 2026, gegen 15.15 Uhr, wurde ein 68-jähriger Österreicher auf einem Schotterparkplatz hinter der Raiffeisenbank in Stumm Opfer eines in Verdacht stehenden „Raub“überfalls. Der Mann erstattete am 18. März bei der Polizeiinspektion Ried im Zillertal Anzeige. Laut Angaben des Opfers setzte er sich in sein Fahrzeug, als plötzlich die Beifahrertür von einem bislang unbekannten Mann geöffnet wurde. Der Täter bedrohte ihn mit einem Küchenmesser und forderte Bargeld. Der 68-Jährige übergab einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Hinweise auf ein Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

So sieht der Täter aus:

  • Männlich, etwa 30 Jahre alt
  • Ca. 180 cm groß, kräftige Statur
  • Dunkle, kurze Haare, unrasiert
  • Kleidung unbekannt

Die Polizei Ried im Zillertal bittet um zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer +43 59133 7253100.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 15:08 Uhr aktualisiert
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