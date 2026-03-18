Glück im Unglück: 22-Jähriger befreit sich selbst aus Lawine

Am 18. März löste eine fünfköpfige Gruppe abseits der gesicherten Pisten in Hochfügen ein Schneebrett aus. Ein Mitglied der Gruppe wurde rund 50 Meter weit mitgerissen.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.

Gegen 10 Uhr stiegen sie mit einem Sessellift auf und gingen anschließend zu Fuß entlang eines Grates in Richtung „Metzen“ und weiter Richtung „Gilfert“. Nördlich des Metzen entschied die Gruppe, über einen Osthang Richtung Hochfügen abzufahren. Dabei löste ein Gruppenmitglied eine Schneebrettlawine aus.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein 22-jähriger Deutscher wurde etwa 50 Meter mitgerissen und teilverschüttet, konnte sich aber selbständig befreien. Die Begleiter sowie nachkommende Wintersportler verständigten die Rettungskräfte und leisteten Erste Hilfe. Der Verletzte wurde mit einem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 15:17 Uhr aktualisiert