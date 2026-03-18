Junger Biker (15) will Crash verhindern, stürzt trotzdem

Ein 15-Jähriger versuchte noch, einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, doch es kam zum Crash. Der Jugendliche wurde verletzt ins Krankenhaus in Wels (Oberösterreich) gebracht.

Ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am 18. März 2026 gegen 7.45 Uhr mit dem Moped seiner Mutter im Gemeindegebiet von Lambach, auf der Meierhofgasse von der Gmundener Straße kommend Richtung Kraftwerk Lambach. Zur selben Zeit lenkte ein 28-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Wels-Land den Wagen seiner Ehefrau in Fahrtrichtung Gmundener Straße. Der 15-Jährige beabsichtigte dem leicht nach links verlaufenden Straßenverlauf der Meierhofgasse in Richtung Kraftwerk zu folgen.

15-Jähriger verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. „Um einen Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, habe der 15-Jährige noch versucht, sein Moped nach rechts abzulenken, woraufhin er jedoch mit dem linken vorderen Fahrzeugbereich des Pkw kollidierte und zu Sturz kam“, berichtet die Polizei. Der 15-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung ins Klinikum Wels gebracht. Der 28-Jährige blieb unverletzt.