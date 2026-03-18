Dramatischer Arbeitsunfall: 60-Jähriger durchbricht Gitter

Bei Wartungsarbeiten auf einem Dach in Rohrbach (Oberösterreich) kam es zu einem folgenschweren Unfall. Ein 60-Jähriger stürzte mehrere Meter in die Tiefe und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war am 18. März 2026 gegen 10 Uhr bei einer Firma im Bezirk Rohrbach alleine mit der Kontrolle und Wartung der Rauchwartungsanlage beschäftigt, welche er vom Dach aus durchführte. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 60-Jährige, mitsamt des Durchfallgitters, durch die Oberlichte etwa sechs Meter in die Tiefe und landete auf dem obersten Fach eines Hochregals, welches sich in etwa neun Metern Höhe befand.

60-Jähriger ins Krankenhaus geflogen

Die Bergung des Rettung erfolgte durch die Feuerwehr, die Haustechniker und die Polizei. Der 60-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus geflogen.