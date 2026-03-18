Schulden bei ÖGK, Finanzamt und Co. zu groß: Firma ist wieder pleite

Über das Vermögen der Firma "Franz Renner Transport- und Handelsgesellschaft m.b.H & Co KG" ist am Landesgericht Eisenstadt auf Antrag ein Konkursverfahren eröffnet worden.

Das insolvente Unternehmen hat seinen Sitz in Pilgersdorf (Bezirk Oberpullendorf, Burgenland) und beschäftigt sich mit dem Transport von Schüttgut und Siloware wie Getreide, Mehl, Schotter, Sand und Mischgut. Zudem hat man einen eigenen Fuhrpark, eine Tankstelle und eine Werkstatt. Die Transporte erfolgen laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) sowohl national als auch international.

16 Dienstnehmer angestellt

Zum Zeitpunkt der Antragstellung sind 16 Dienstnehmer angestellt gewesen. Noch unklar ist, ob auch Lohnforderungen offen sind. Übrigens wurde über das Vermögen der Firma schon Ende 2024 ein Insolvenzverfahren geführt, damals endete dieses mit der Annahme eines Sanierungsplans am 17. Dezember 2024 in Höhe von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Dieser konnte jedoch nicht erfüllt werden, womit nicht getilgte Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro wieder aufgelebt sind, so der AKV.

26 Gläubiger, 2,1 Millionen Euro an Förderungen

Doch nicht nur das, in der Zwischenzeit seien demnach auch noch Verbindlichkeiten in Höhe von rund 600.000 Euro vom Finanzamt, der ÖGK, Dienstnehmern, Leasinggebern und Lieferanten dazu gekommen. Daher sah man sich gezwungen, die Zahlungsunfähigkeit einmal mehr einzugestehen. Den vorliegenden Unterlagen zufolge sind 26 Gläubiger mit Forderungen in Höhe von rund 2,1 Millionen Euro betroffen. 108.000 Euro sollen in Kürze allerdings bei der Antragstellerin in Form von offenen Forderungen eingehen, heißt es weiter.

Unternehmen soll fortgeführt werden

Neuerlich strebt man die Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplans an und möchte das Unternehmen fortführen. Aus eigener Kraft erscheint das zwar nicht möglich, allerdings werden schon seit längerem Gespräche mit einem Investor bezüglich der Finanzierung eines Sanierungsplans geführt. Ein derartiger Antrag wurde bisher jedoch nicht eingebracht, weshalb die weitere Vorgehensweise abzuwarten bleibt.