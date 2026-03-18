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/ ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungswagen und eine Kerze.
Für den Lenker des Autos kam jede Hilfe zu spät.
Langkampfen/Tirol
18/03/2026
Tragisch...

Tödlicher Auffahrunfall auf der Inntalautobahn

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) hat am Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(49 Wörter)

Im Gemeindegebiet von Langkampfen (Tirol) kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen, berichten mehrere Medien. Für den Lenker des Autos kam jede Hilfe zu spät… die Person erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen. Weitere Details folgen.

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