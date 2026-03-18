/ ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva
Tödlicher Auffahrunfall auf der Inntalautobahn
Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Inntalautobahn (A12) hat am Mittwochnachmittag ein Todesopfer gefordert.
Im Gemeindegebiet von Langkampfen (Tirol) kam es zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen, berichten mehrere Medien. Für den Lenker des Autos kam jede Hilfe zu spät… die Person erlitt bei dem Aufprall tödliche Verletzungen. Weitere Details folgen.
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