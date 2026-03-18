„Ein Sohn, ein Bruder, ein Freund“: 26-Jähriger starb bei Bluttat in Linz

Vergangenes Wochenende kam es zu einer grässlichen Bluttat in Linz. Ein 26-Jähriger starb, ein 24-Jähriger schwer verletzt. Freunde der beiden haben nun ein Spendenkonto für ihre Familien eingerichtet.

Am Samstagabend kam es in der Linzer Innenstadt zu einer schrecklichen Bluttat. Ein Mann starb nach einem Messerangriff, eine weitere Person wurde schwer verletzt. 5 Minuten berichtete: Ein Toter, ein Schwerverletzter: Weitere Details zur Bluttat in Linz. Nun wurde für die Familien des Verstorbenen und des Schwerverletzten ein Spendenkonto auf „GoFundMe“ eingerichtet. „Ein Teil der Spenden wird benötigt, um die Überführung des verstorbenen jungen Mannes in seine Heimat zu ermöglichen, damit seine Familie ihn würdevoll verabschieden kann. Ein weiterer Teil der Unterstützung soll seinem schwer verletzten Freund und den Angehörigen in dieser schwierigen Zeit helfen“, heißt es in dem Aufruf.

„Ein Sohn, ein Bruder, ein Freund – ein Mensch voller Hoffnung, Träume und Zukunft“

Der tragische Vorfall am Samstag hat das Schicksal „zweier junger Menschen auf tragische Weise für immer verändert“. „Was als Versuch begann, eine angespannte Situation zu beruhigen und zu helfen, endete in einer furchtbaren Gewalttat. Einer der beiden jungen Männer verlor dabei sein Leben“, heißt es in dem emotionalen Spendenaufruf. Der Verstorbene war erst 26 Jahre alt. „Ein Sohn, ein Bruder, ein Freund – ein Mensch voller Hoffnung, Träume und Zukunft. Sein Leben wurde viel zu früh und auf grausame Weise beendet. Zurück bleibt eine Familie, deren Schmerz kaum in Worte zu fassen ist.“ Besonders schwer der schmerzliche Verlust seinen älteren Bruder: „Einen Menschen zu verlieren, mit dem man aufgewachsen ist, Erinnerungen geteilt und einen Teil seines Lebens verbracht hat, hinterlässt eine Lücke, die niemals gefüllt werden kann.“

Familien durchleben besonders schwere Zeiten

Der zweite junge Mann hat den Angriff zwar überlebt, wurde aber schwer verletzt. „Auch für ihn und seine Familie hat sich das Leben innerhalb weniger Sekunden für immer verändert. Der Weg zurück in ein normales Leben wird Zeit, Kraft und Unterstützung brauchen“, wird in der Spendenaktion, welche vom Freundeskreis organisiert wurde, betont. Weiters heißt es darin: „Wir haben Zeit miteinander verbracht, wir haben gemeinsam gelacht, und wir können nicht tatenlos zusehen, während ihre Familien durch diese unfassbar schwere Zeit gehen. Unser Ziel ist es, die Familien zu unterstützen und ihnen zumindest einen Teil der Last abzunehmen.“

„Zusammenhalt ist stärker als Hass und Gewalt“

Den Freunden ist „Transparenz sehr wichtig“. Sie betonen: „Jede Spende wird sorgfältig dokumentiert und ausschließlich für die Unterstützung der Betroffenen und ihrer Familien verwendet. Jede noch so kleine Spende kann helfen. Und wenn ihr nicht spenden könnt, hilft auch das Teilen dieser Kampagne sehr.“ Abschließend haben sie noch eine wichtige Botschaft: „Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Menschlichkeit, Zusammenhalt und Mitgefühl stärker sind als Hass und Gewalt.“