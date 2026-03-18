Fake-Bombendrohungen wurden auf „Discord“ organisiert

Jeder kann sich noch an die Szenen erinnern: Junge Männer aus einer Online-Szene verschickten massiv Fake-Bombendrohungen. Diese wurden meist per E-Mail verschickt und oft so formuliert, dass sie wie islamistische Anschläge wirkten. Bahnhöfe, Schulen und Gebäude mussten evakuiert und gesperrt werden. Es kam es zu hunderten Polizeieinsätzen in Österreich und Deutschland. Doch warum verschickten die jungen Männer diese Drohungen? Das Motiv sollen wohl der Drang zum Schockieren und Chaos auszulösen gewesen sein… und das Ganze zur eigenen Belustigung. Doch ob es für alle so lustig war, sei zu bezweifeln. Die Kosten für Polizei- und Rettungseinsätze lag teilweise bei fünf- bis sechsstellige Beträge pro Einsatz.

Absprachen in Chat- und Sprachgruppen

In einer exklusiven Medien-Recherche wurde einiges rausgefunden: Wie der ZDF berichtet, gab es Absprachen in Chatgruppen. Zum Beispiel auf Discord oder Telegram. Die Gruppe soll sich unter anderem „Schweinetreff“ genannt haben, dabei sollen sie auch als Teil einer größeren Szene gehandelt haben – der sogenannten New World Order (NWO). Diese sollen sich im Sprachchat getroffen haben. Täter prahlten damit, wie viele Drohungen sie verschickt haben. Ein User soll zum Beispiel geschrieben haben: Was die Drohungen an den Schulen angeht habe er bereits „al-Kaida und den IS überholt“. Gegenseitig trieben sie sich gegenseitig an, immer neue Aktionen zu machen. Laut dem ZDF sollen sie hier ihre Opfer wie Spielfiguren behandelt haben.

Verdacht auf kriminelle Vereinigung

Während der Ermittlungen arbeiteten die Behörden in Österreich und Deutschland zusammen. Bereits im Jahr 2025 ist es zu mehreren Hausdurchsuchungen gekommen – es gibt auch schon mehrere Beschuldigte in Deutschland, wobei es auch einen Verdacht auf eine kriminelle Vereinigung gibt.

2024: Grazerin erlebt „Swatting“-Vorfall

Im Jahr 2024 kam es zu einem „Swatting“-Vorfall bei Angehörigen einer Grazer Influencerin. „Swatting“ bedeutet, dass ein vorgetäuschter Notruf – wie Bombenwarnungen oder Geiselnahmen – gezielt Polizeieinsätze auslöst. In diesem Fall gab es laut ZDF eine falsche Meldung. Es soll sich um eine Geiselnahme gehandelt haben – wonach eine große Polizeiaktion wird ausgelöst wurde. Die Geiselnahme war hierbei frei erfunden.