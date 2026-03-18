Internationale Tätergruppe ausgeforscht: Festnahme nach Einbruchserie

Nach monatelangen Ermittlungen konnte eine international agierende Tätergruppe ausgeforscht werden. Ein 32-Jähriger wurde festgenommen. Ihm werden mehrere Einbruchsdiebstähle in Oberösterreich zugerechnet.

Nach umfangreichen Ermittlungen und ausgezeichneter Zusammenarbeit mit den tschechischen Behörden und den niederösterreichischen Kollegen konnte eine fünfköpfige tschechische Tätergruppe ausgeforscht werden, welche dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen ist. Die Täter reisten in unterschiedlichen Konstellationen mit dem Vorsatz ein, strafbare Handlungen in Österreich zu begehen, um sich dadurch ihren Lebensunterhalt und ihr Suchtgiftbedarf zu finanzieren.

10 Einschleich- und Einbruchsdiebstähle im Bezirk Freistadt

Nach Erwirkung einer Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft Linz konnte am 6. Februar 2026 ein 32-Jähriger tschechischer Staatsangehöriger durch Beamte der Polizeinspektion Heidenreichstein/NÖ festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert werden. In Oberösterreich konnten dem 32-Jährigen insgesamt 10 Einschleich- und Einbruchsdiebstähle im Bezirk Freistadt nachgewiesen werden, zu welchen er sich teilweise geständig zeigte. Die Tätergruppe war seit Oktober 2025 in Österreich und Tschechien aktiv, wobei in Oberösterreich nur ein Teil der Tätergruppe aktiv wurde.