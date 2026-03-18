Lotto: Das sind die Zahlen der Ziehung am Mittwoch

Bis zum Annahmeschluss am Sonntagabend wurde für die vergangene Lotto Runde kein Tippschein mit den “sechs Richtigen” abgegeben, weder per Quicktipp noch per händisch getippten Lotto Normalschein. Damit geht es am Mittwoch nun um einen Jackpot, im Topf für den oder die Sechser liegen dann 1,6 Millionen Euro. Die Ziehung am Mittwoch moderierte Ralph Huber-Blechinger.

Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 18. März 2026 gezogen: Lotto : 30, 29, 43, 39, 24, 16 Zusatzzahl: 32

: 30, 29, 43, 39, 24, 16 LottoPlus : 19 9, 41, 2, 13, 4

: 19 9, 41, 2, 13, 4 Joker: 0, 6, 7, 4, 1, 4 *Angaben ohne Gewähr.

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Das war die Ziehung am Sonntag, 15. März

Es gab einen Solo-Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich hatte dank Quicktipp auf dem vierten von sechs gespielten Tipps fünf Richtige und noch die Zusatzzahl 4 angekreuzt. Das heißt: Knapp 101.000 Euro Gewinn. Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Hier profitieren allerdings die LottoPlus Fünfer davon. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der insgesamt 42 LottoPlus Fünfer erhält somit 6.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser in der nächsten Runde geht es um 200.000 Euro. Beim Joker gab es dieses Mal gleich zwei Gewinner. Einmal befand sich die richtige Joker-Kombination auf einem Tippschein, der in der Steiermark abgegeben wurde. Der zweite Joker Gewinn wurde via win2day erzielt. Beide Joker waren jeweils auf einem EuroMillionen Tippschein als “Ja” angekreuzt, beide Gewinner erhalten dafür jeweils knapp 101.000 Euro.