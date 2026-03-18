Nach 15 Jahren: ÖSV-Biathletin Lisa Hauser (32) verkündet Karriereende

Die ÖSV-Athletin Lisa Hauser (32) gibt das Ende ihrer Karriere bekannt. In einem rührenden Posting auf Instagram blickt sie auf die letzten 15 Jahre, in denen – wie sie betont – „Biathlons mein Leben“ war, zurück: „Ich konnte so viele unglaublich schöne Momente erleben, diese mit ganz besonderen Menschen teilen und mich Wochenende für Wochenende mit den besten Biathletinnen der Welt messen. Meine Konkurrentinnen wurden zu Freundinnen. Meine Trainer, ganz besonders Sandra und Fred, wurden zu meiner zweiten Familie.“ Ihre sportliche Karriere hat der Salzburgerin aber „auch sehr viel Kraft gekostet“, weshalb für sie „jetzt der richtige Zeitpunkt um Adieu zu sagen“.

„…haben gemeinsam gelacht, geweint und unvergessliche Momente erlebt“

Die 32-Jährige will sich abschließend, bei allen ihren Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken: „Ein einfaches ‚Danke‘ fühlt sich fast zu klein an, aber es kommt von ganzem Herzen: Vielen Dank all meinen Sponsoren und Partnern, die mich über all die Jahre begleitet und unterstützt haben. Danke an meinen Arbeitgeber, dem Österreichischen Bundesheer, ihr habt immer an mich und den österreichischen Damenbiathlon geglaubt. Vielen Dank meiner Familie und allen Freunden (der Gruppe), die mich immer unterstützt haben und Verständnis für meine Abwesenheit bei wichtigen Ereignissen gezeigt haben. Ich hoffe, ich kann es jetzt nachholen. Danke Steff & Dani – ihr wart immer da wenn ich euch gebraucht habe. Liebes Swiss-Ski Team! Vielen Dank, dass ihr mich aufgenommen habt, als hätte ich immer schon zu euch gehört. Eure Offenheit für Neues und euer professionelles Arbeiten haben mich tief beeindruckt. Merci vielmal. Danke an mein gesamtes Team – Trainer, Service, Physios, Medien und Ärzte – ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Vielen Dank an meine Teamkolleginnen und Teamkollegen: Ihr habt diese Reise so besonders gemacht. Wir haben gemeinsam gelacht, geweint und unvergessliche Momente erlebt. Ich möchte mich auch bei allen Mitgliedern meines Fanclubs bedanken. Ihr habt mich so oft live vor Ort angefeuert und euch für mich die Seele aus dem Leib geschrien.“

Salzburgerin blickt auf Gänsehautmomente zurück

Ganz besonders will die Salzburgerin ihren Fans danken: „Eure Unterstützung, eure Energie und eure Begeisterung haben jedes Wochenende zu etwas ganz Besonderem gemacht. Diese Gänsehautmomente werde ich nie vergessen. Es waren so viele tolle Menschen, die mir die Möglichkeit gegeben haben meinen Traum zu leben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 20:36 Uhr aktualisiert