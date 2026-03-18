Fast 100 km/h zu schnell: Auto von Raser wird beschlagnahmt

Am Mittwoch, dem 18. März 2026 führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol gegen 14.45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der B108 im Gemeindegebiet von St. Johann im Walde durch. Im Zuge der Kontrollen, wurde ein slowakischer Autofahrer in Fahrtrichtung Matrei in Osttirol mit einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung gemessen. Der Mann war mit einer Geschwindigkeit von 193 km/h bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h unterwegs. Der PKW konnte von den Beamten angehalten werden. Dem Lenker wurde aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung der Führerschein vorläufig abgenommen. Darüber hinaus wurde sein Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.