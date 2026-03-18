Slowenien: Leere Tankstellen lösten Limit fürs Tanken aus

Die Preiserhöhungen für Benzin und Diesel in Österreich lösten einen Ansturm auf slowenische Tankstellen aus. Wie ein Leser exklusiv gegenüber 5 Minuten berichtete, wird in Slowenien nun teils der Sprit rationiert.

Österreich blieb vor den Auswirkungen des Iran-Kriegs auf die Spritpreise nicht verschont. Seit dem Nahost-Konflikt stiegen die Preise stetig. Daher weichen vor allem die Kärntner auf slowenische Tankstellen aus. Der Andrang war in den vergangenen Tagen groß – wir berichteten. In Slowenien gibt es bereits eine Spritpreisregulierung, doch der Ansturm blieb nicht ohne Folgen.

Sprit wird rationiert

Wie ein 5-Minuten-Leser heute berichtete, wird jetzt der Sprit an slowenischen Tankstellen teils rationiert. „Heute um 20 Uhr an der Tankstelle Petrol in Ravne gab es kein Benzin und keinen Diesel mehr.“ Und weiters könne man „an der Tankstelle MOL in Ravne, maximal nur 30 Liter tanken.“ Das zeigt ein Aushang vor Ort, auf dem es auch heißt, dass diese Regelung im Sinne einer zu gewährleistenden, ausgewogenen Kraftstoffversorgung gelte.

„Kraftstofftouristen“ aus Österreich

Angeblich seien, so der Leser weiter, die „Kraftstofftouristen“ aus Österreich sogar mit den LKWs gekommen und hätten darauf bis zu vier Zisternen um die 1.000 Liter dabei gehabt, um billiger zu tanken. Was hat sich daraus ergeben? Die Einheimischen stehen plötzlich vor leeren Zapfsäulen an den Tankstellen. Es gäbe zwar genug Kraftstoff in Slowenien, dieser könne aber nicht so schnell geliefert werden, „wenn hier tausende Liter in Zisternen, die aus Österreich kommen, getankt werden“, teilt er weiter mit.

Begrenzte Zapfsäulen als Resultat

Nun kann es sein, dass sowohl die Einheimischen, als auch die Österreicher vor den leeren oder vor den begrenzten Zapfsäulen der diversen Tankstellen stehen. „Der Kaftstofftourismus hat sich somit selbst aufgelöst“, merkt er abschließend gegenüber 5 Minuten an.

©KK Ein Aushang an einer sowenischen Tankstelle zeigt, dass derzeit die Krafstoffabgabe auf 30 Liter pro Kunde begrenzt ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 22:20 Uhr aktualisiert