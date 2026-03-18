Viel Sonne: So wird das Wetter am Donnerstag in Österreich

Dank einer nordöstlichen Höhenströmung präsentiert sich der Himmel zunächst nahezu wolkenlos. Erst ab der Mittagszeit ziehen vor allem in der Osthälfte dichtere Wolkenfelder auf, es bleibt jedoch überall trocken. Die Temperaturen steigen nach einer frostigen Nacht tagsüber auf milde 9 bis 16 Grad, wobei es im Westen und Osten am wärmsten wird.

Auf den Bergen: Strahlender Sonnenschein

Auch auf den Bergen herrscht am Vormittag strahlender Sonnenschein. Nebelfelder lösen sich rasch auf, und die Fernsicht ist meist gut. Erst ab Mittag machen sich von Unterkärnten bis zum Wechsel ausgedehnte Wolken bemerkbar. Der Wind flaut ab, bleibt aber im Süden streckenweise lebhaft. Die Experten der GeoSphere Austria prognostizieren: „Mit einer nordöstlichen Höhenströmung verläuft der Vormittag in ganz Österreich sehr sonnig mit kaum Bewölkung. Ab Mittag kommen vor allem in der Osthälfte einige dichtere Wolken auf, es bleibt dabei aber trocken.“