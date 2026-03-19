Stocker: Bundesheer-Soldaten in „nicht unkritischer“ Lage

171 österreichische Soldaten im Libanon, ihre Lage ist „nicht unkritisch“: Die Eskalation im Nahen Osten erreicht auch Österreich. Kanzler Stocker warnt vor Folgen für Sicherheit und Preise.

Die angespannte Situation im Nahen Osten hat am Mittwoch, dem 18. März, den EU-Hauptausschuss in Wien dominiert. Im Vorfeld des Europäischen Rates berieten Abgeordnete gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) über die Folgen der militärischen Eskalation rund um den Iran. Stocker sprach von einer „unübersichtlichen und volatilen Lage“, die weit über die Region hinaus zur Bedrohung werden könne. Besonders brisant: Mehrere Staaten wie Kuwait und Katar seien bereits Angriffen ausgesetzt gewesen. Noch würden diese Länder „besonnen“ reagieren, doch die Sorge vor einer weiteren Eskalation bleibt.

©BKA / Valentin Brauneis Europaministerin Claudia Bauer spricht sich für weniger Bürokratie und eine starke Rolle der EU-Mitgliedstaaten aus. ©Christopher Dunker Bundeskanzler Christian Stocker warnt im EU-Hauptausschuss vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten.

Warnung vor größerem Konflikt

Stocker sieht die Gefahr, dass mit den Angriffen eine „rote Linie“ überschritten werden könnte. Ziel müsse es daher sein, die Situation zu beruhigen und wieder diplomatische Lösungen zu finden. Auch für Europa stehe viel auf dem Spiel, etwa steigende Preise oder Risiken für die innere Sicherheit. Die Bundesregierung habe bereits mit temporären Steuersenkungen reagiert, auf EU-Ebene wolle man weitere Maßnahmen gegen die Teuerung vorantreiben. Gleichzeitig zeigt sich der Kanzler besorgt über die weltpolitische Entwicklung: Die regelbasierte Ordnung bröckle, die UNO sei geschwächt und Völkerrecht werde zunehmend missachtet.

Österreichische Soldaten im Einsatz

Auch die Lage im Libanon sorgt für zusätzliche Spannung. Dort hat Israel laut Debatte eine Bodenoffensive gestartet. Für die 171 österreichischen Soldatinnen und Soldaten vor Ort sei die Situation „nicht unkritisch“, berichtet Stocker. Ihre Aufgaben wurden daher „auf das Notwendigste beschränkt“. Während Teile der Opposition schärfere Maßnahmen gegen Israel forderten, sprach sich Stocker für Sanktionen gegen radikale Siedler aus, nicht aber gegen den Staat selbst, um die „Gesprächskanäle offen zu halten“.

Wirtschaft und Wettbewerb im Schatten des Kriegs

Eigentlich hätte die Wettbewerbsfähigkeit der EU im Mittelpunkt stehen sollen, doch der Konflikt überlagerte vieles. Stocker betonte, dass ein moderner EU-Haushalt effizient und sparsam sein müsse. Staatssekretärin Bauer forderte weniger Bürokratie und mehr Transparenz. Ziel sei es, das „volle Potenzial des größten Binnenmarktes der Welt“ zu nutzen. Auch der sogenannte „Österreich-Aufschlag“ bleibt Thema, hier wolle man weiter Druck auf EU-Ebene machen.

Ukraine bleibt Streitpunkt

Weiterhin intensiv diskutiert wurde auch die Unterstützung für die Ukraine. Während Kritik an Sanktionen laut wurde, widersprachen mehrere Abgeordnete deutlich. Stocker stellte klar, dass für einen EU-Beitritt der Ukraine „klare Regeln wie für alle“ gelten. Russland zeige aktuell kein ernsthaftes Interesse an Frieden, daher müsse der Sanktionsdruck bestehen bleiben. Eine Aussage des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gegenüber Ungarn bezeichnete der Kanzler jedoch als „völlig inakzeptabel“.

Weitere EU-Themen am Tisch

Neben den großen Konflikten ging es auch um Energiepreise, Klimapolitik und digitale Fragen. Ein möglicher EU-Beitritt Montenegros könnte laut Staatssekretärin Bauer bereits 2028 Realität werden; es bestehe eine „realistische Chance“, dass das Land das 28. Mitglied der EU wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 06:33 Uhr aktualisiert