Über 300.000 Stück verkauft: Brickerl überholt sogar Twinni und Jolly

Nach einer Petition brachte Eskimo das Kult-Eis Brickerl im Februar 2026 wieder zurück auf den Eiscreme-Markt. Mit über 300.000 verkauften Stück überholte es nun sogar Twinni und Jolly.

Der Aufschrei war groß, als Eskimo das Kult-Eis „Brickerl“ im Jahr 2025 aus dem Verkauf genommen hat. Lange währte die Lücke im Kühlregal, aber nicht. Denn die Fans gaben sich nicht geschlagen, riefen sogar eine Petition für die Rückkehr des Sommerklassikers ins Leben. Schließlich gab sich das Unternehmen geschlagen, holte das „Brickerl“ im Februar 2026 wieder zurück auf den Eiscreme-Markt – und zwar mit Erfolg.

Brickerl überholt Twinni und Jolly

Trotz des erneuten Wintereinbruchs wurden allein im Februar über 300.000 einzelne Brickerl verkauft. „Vergleicht man diese Stückzahlen mit Twinni und Jolly, dann hat Brickerl in diesem Zeitraum sogar die beliebten Klassiker Twinni und Jolly, die sonst immer an der Spitze stehen, überholt“, stellt Eskimo klar. „Brickerl ist aktuell das schnellst-drehende Produkt im Eis-Regal.“