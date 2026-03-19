Wels: Lenker zeigt falschen Führerschein – er gehört dem Bruder

In Wels ist ein 34-jähriger Autofahrer ohne gültigen Führerschein aufgefallen. Bei der Kontrolle zeigte er ein Foto des Führerscheins seines Bruders und verweigerte anschließend sowohl den Alkotest als auch eine Untersuchung.

Bei einer Kontrolle in Wels zeigte ein Autofahrer ein Foto des Führerscheins seines Bruders vor.

Bei einer Kontrolle in Wels zeigte ein Autofahrer ein Foto des Führerscheins seines Bruders vor.

Am Mittwoch, dem 18. März 2026, gegen 17 Uhr fiel Polizisten in der Römerstraße in Wels (Oberösterreich) ein Autofahrer auf, der während der Fahrt mit seinem Handy hantierte. Die Beamten hielten den Wagen an und stellten dabei mehrere Verstöße fest.

Führerschein des Bruders hergezeigt

Der 34-jährige syrische Staatsbürger aus Wels konnte weder einen Zulassungsschein noch einen eigenen Führerschein vorweisen. Stattdessen zeigte er ein Foto eines Führerscheins her. Wie sich herausstellte, gehörte dieser jedoch seinem Bruder. Sein eigener Führerschein war ihm bereits vorläufig abgenommen worden.

Tests verweigert

Während der Kontrolle bemerkten die Polizisten Anzeichen, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Der Mann wurde aufgefordert, einen Alkotest zu machen – diesen verweigerte er. Auch einer klinischen Untersuchung stimmte er nicht zu. Für den 34-Jährigen war die Fahrt sofort zu Ende. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. „Die Weiterfahrt wurde untersagt und er wird angezeigt“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.