Lotto-Jackpot geknackt: Österreicher ist nach Ziehung Millionär

Nachdem zuletzt immer sehr viel Zeit zwischen den Lotto-Sechsern vergangen ist, ist es nun vergleichsweise "schnell" gegangen. Ein Österreicher hat bei der Ziehung vom Mittwoch, 18. März 2026, den Sechser geknackt.

Etwas mehr als 1,64 Millionen Euro waren die "sechs Richtigen" für einen Österreicher wert.

Etwas mehr als 1,64 Millionen Euro waren die "sechs Richtigen" für einen Österreicher wert.

Vor der Mittwochziehung wurde seit Anfang Februar nur drei Mal von insgesamt vier Personen der Lotto-Sechser geknackt. Ein Wiener hatte am 4. Februar 2026 beim ersten Fünffachjackpot des Jahres 6,1 Millionen Euro abgeräumt, am 20. Februar waren es dann jeweils fast drei Millionen Euro, die der zweite Fünffachjackpot einem Vorarlberger und einem Teilnehmer via win2day brachte. Und schließlich ging es am 11. März 2026 sogar um einen Sechsfachjackpot, ein Spielteilnehmer über win2day räumte die 7,7 Millionen Euro im Alleingang ab. Alles dazu auch hier: 7,7 Millionen Euro: Lotto-Spieler muss sich für sein Geld nicht melden.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Ziehung endet für Österreicher im Geldregen

Der fünfte Lotto-Spieler, der die sechs Richtigen in den letzten eineinhalb Monaten auf seinem Schein haben sollte, ließ dann nicht ganz so lange auf sich warten. Eine Woche nach dem letzten Lotto-Sechser konnte ein Österreicher nämlich am Mittwoch, 18. März 2026, den Jackpot knacken. Er oder sie bekommt in wenigen Wochen mehr als 1,64 Millionen Euro aufs Konto, wie man auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ bereits sehen kann. Noch ist unklar, woher er oder sie ist.

Zwei Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung

Zwei Österreicher waren auch ganz knapp dran am Hauptgewinn, hatten aber eine Zahl falsch. Glück im Unglück: Zumindest die Zusatzzahl stimmte, womit beide mit jeweils mehr als 49.000 Euro heim gehen. Bei LottoPlus und beim Joker hatte es dieses Mal keinen Sechser gegeben, womit der Hauptgewinn von Ersterem auf die 51 Fünfer aufgeteilt wird, die nun jeweils mehr als 5.100 Euro bekommen. Beim Joker geht es bei der kommenden Bonus-Ziehung am Freitag, 20. März 2026, um einen Jackpot. Welche Zahlen bei der Ziehung am Mittwoch gezogen worden sind, erfahrt ihr übrigens in der folgenden Infobox.