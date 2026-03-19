Schneearmer Winter: Trockenheit setzt Österreichs Wäldern zu

Nach dem schneearmen Winter schlägt der WWF Alarm. Österreichs Wälder seien nicht ausreichend mit Wasser versorgt. Die Naturschutzorganisation fordert daher Maßnahmen von der Bundesregierung.

Der World Wide Fund for Nature (WWF) blickt mit Sorge auf das Waldjahr 2026. Aufgrund überdurchschnittlich hoher Temperaturen und geringer Niederschläge seien die Waldböden vielerorts zu trocken, die Wasserspeicher erschöpft. Die Naturschutzorganisation sieht daher akuten Handlungsbedarf und fordert Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) auf, entsprechende Maßnahmen zu setzten.

WWF zeigt Folgen auf

Laut dem WWF hat Trockenheit deutliche Folgen für die Wälder. Diese schadet nämlich den Abwehrmechanismen der Bäume. So haben Krankheitserreger und Insekten, wie der Borkenkäfer, ein leichtes Spiel. WWF-Expertin Karin Enzenhofer erklärt außerdem: „Ein intakter Wald ist ein zentraler natürlicher Wasserspeicher: Er hält Niederschläge zurück, fördert die Grundwasserneubildung und sichert langfristig unsere Wasserversorgung. Die zunehmende Trockenheit über das gesamte Jahr setzt dieses System jedoch massiv unter Druck.“

Maßnahmen gefordert

Der WWF empfiehlt daher Maßnahmen wie die Förderung strukturreicher Mischwälder, eine bodenschonende Bewirtschaftung, den Rückbau von Entwässerungsgräben sowie das Wiederherstellen kleiner Feuchtflächen. Zudem fordert die Naturschutzorganisation den besseren Schutz und die Renaturierung von Moor- und Torfgebieten. „Wird Wasserrückhalt konsequent mit Naturschutz verbunden, bleiben Wälder nicht nur produktiv, sondern werden auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenperioden, Starkregen und steigenden Temperaturen”, betont Enzenhofer abschließend.