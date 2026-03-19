85-Jähriger kommt von Straße ab und stürzt in Bach – verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend im Bezirk Urfahr-Umgebung ereignet. Ein 85-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und landete in einem Bach. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Am Mittwoch, dem 18. März 2026, gegen 19.50 Uhr war ein 85-Jähriger mit seinem Wagen auf der Leonfeldnerstraße in Richtung Oberneukirchen (Oberösterreich) unterwegs. Im Gemeindegebiet von Sonnberg im Mühlkreis passierte es dann: In einer Linkskurve kam der Lenker aus bisher ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

60 Meter im Bach unterwegs

Das Fahrzeug stürzte in den darunterliegenden Bachlauf und kam erst rund 60 Meter weiter wieder zum Stillstand und das auf den Rädern. Wie durch ein Wunder blieb der Wagen nicht auf dem Dach liegen, dennoch zog sich der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung war schnell vor Ort und brachte den 85-Jährigen ins Krankenhaus. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtet. Für die Bergung des Unfallautos standen die Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. Sie kümmerten sich um die aufwendige Sicherung und Entfernung des Fahrzeugs aus dem Bach.