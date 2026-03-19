Magen-Darm: Innsbrucker Volksschule musste Unterricht aussetzen

„Die Schule meines Sohnes musste schließen“, hat eine Tirolerin Anfang dieser Woche auf Reddit geschrieben. Sie selbst vermutete einen Norovirus-Ausbruch dahinter. Das Land Tirol beruhigt nun aber auf Nachfrage von 5 Minuten: „Es konnte kein bestätigter Norovirus-Fall nachgewiesen werden.“

Unterricht für einen Tag ausgesetzt

Dennoch musste die Schule am vergangenen Freitag, 13. März 2026, „aufgrund von Magen-Darm-Infekten innerhalb einer Schulklasse“ den Unterricht aussetzen. Das Ganze geschah auf Anraten des Gesundheitsamtes der Stadt Innsbruck, weiß man exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten beim Land. Die „Schulschließung“ war aber nicht von Dauer. Nachdem kein Norovirus-Fall nachgewiesen werden konnte, ist die Volksschule nämlich seit Montag, 16. März 2026, wieder regulär geöffnet.

59 Norovirus-Fälle in Tirol 2026

Generell habe man in diesem Jahr Stand Dienstag, 17. März 2026, 59 gemeldete Norovirus-Fälle gehabt. Nichts außergewöhnliches, wie das Land versichert: „Dies entspricht dem Median der vergangenen Jahre, weshalb man in Tirol aktuell mit keinem erhöhten Fallaufkommen zu tun hat.“ Dabei handelt es sich um „lokale Ausbrüche, welche um diese Jahreszeit häufiger auftreten und nicht besorgniserregend sind“. Seitens der Gesundheitsbehörde empfiehlt man jedenfalls gewissenhaftes Händewaschen, vor allem nach jedem Toilettengang und vor dem Zubereiten von Speisen.