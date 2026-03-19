„Bild der Zerstörung“: LKW in Gebäude gekracht

In der Nacht auf den heutigen Donnerstag, 19. März 2026, ist ein LKW kurz nach 2 Uhr in ein Gebäude gekracht. Der Feuerwehr zeigte sich "ein Bild der Zerstörung", wie man nun berichtet.

„Ein voll beladener LKW-Zug war aus vorerst unbekanntem Grund über die Mitte eines Kreisverkehrs in ein Geschäftsgebäude gerast“, schreiben die Florianis aus Eugendorf (Flachgau, Salzburg) nun auf Facebook. Das Gebäude wurde dabei massiv beschädigt, die Glasfassade inklusive Teile des Dachs zerstört. Beschädigungen haben zusätzlich auch noch eine Bushaltestelle sowie mehrere Verkehrszeichen und Straßenlaternen erlitten. Der Fahrer blieb unverletzt und konnte den stark beschädigten LKW selbstständig verlassen. Andere Personen oder Fahrzeuge waren nicht betroffen.

Auch die Polizei musste zum Einsatz ausrücken

Die Feuerwehr Eugendorf stand drei Stunden lang mit 16 Mitgliedern vor Ort im Einsatz, stellte den Brandschutz sicher, beseitigte die Wrack- und Gebäudeteile und unterstützte ein Abschleppunternehmen beim Bergen des im Schotter des Banketts festgefahrenen LKW. Außerdem hat man den Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, berichten die Florianis weiter. Die Polizei musste schließlich den Einbruchschutz sicherstellen, da auch ein Bankomat in der völlig zerstörten Geschäftsfront untergebracht war.