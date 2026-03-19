7,7 Millionen Euro gewonnen: Das wollte Lotto-Glückspilz wissen

Ein Spielteilnehmer via win2day hat am Mittwoch, 11. März 2026, den höchsten Lotto-Gewinn des Jahres abgestaubt: 7,7 Millionen Euro. Er hat sich mittlerweile gemeldet und sich über eine Sache ganz genau informiert.

Es war ein Ereignis, das Mittwochabend, am 11. März 2026, nur wenige Minuten lang dauerte, bei einem Österreicher aber wohl für große Jubelschreie gesorgt haben dürfte. An diesem Tag wurde nämlich der erste Lotto-Sechsfachjackpot des Jahres geknackt, der Glückliche: Ein Teilnehmer via win2day. Wie die „Österreichischen Lotterien“ bereits vor einer Woche gegenüber 5 Minuten erklärten, hätte er sich gar nicht melden müssen, weil der Gewinn prinzipiell nach Ablauf der vierwöchigen Reklamationsfrist auf das bei win2day angegebene Konto ausgezahlt wird. Dennoch hat sich die Person nun gemeldet, bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten.

Lotto-Gewinner hat Kontakt mit Kunden-Servicecenter aufgenommen

Dabei hat er sich im Kunden-Servicecenter nach den Auszahlungsmodalitäten erkundigt – also wie die er jetzt an sein Geld kommen wird. Von der Kontaktaufnahme mit einem Hochgewinnbetreuer der Lotterien hat der Gewinner außerdem Abstand genommen, erklärt man weiter. Ansonsten wollte er jedoch keine weiteren Informationen zur Person bzw. zu seinen Plänen bekanntgeben.

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Österreicher knackt Lotto-Jackpot bei Mittwochs-Ziehung

Seitdem hat es übrigens wieder einen Lotto-Sechser gegeben. Neuerlich am Mittwoch, 18. März 2026, hat ein Österreicher den Jackpot geknackt und mehr als 1,6 Millionen Euro gewonnen. Alles dazu und welche Zahlen gezogen worden sind, erfahrt ihr auch hier: Lotto-Jackpot geknackt: Österreicher ist nach Ziehung Millionär.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 10:16 Uhr aktualisiert