Spritpreisbremse ab April: „Erhöhungen über Nacht, Vergünstigungen…“

Die Bundesregierung hat am Mittwoch, 18. März 2026, eine Spritpreisbremse für Österreich angekündigt, die Kosten für Benzin und Diesel sollen dadurch um mehrere Cent pro Liter sinken. Die Österreicher sind noch skeptisch.

Tanken soll in Österreich billiger werden, die Menschen sind allerdings noch skeptisch.

Tanken soll in Österreich billiger werden, die Menschen sind allerdings noch skeptisch.

Die Spritpreise sind in den vergangenen zwei Wochen nach Beginn des Iran-Kriegs in die Höhe geschossen, viele Österreicher haben sich daher Maßnahmen von der Regierung gewünscht. Jene, die grenznahe zu Slowenien wohnen, sind teils sogar dorthin fürs Tanken „geflüchtet“, oft lange Wartezeiten und leere Tankreserven waren im südlichen Nachbarland die Folge. Kürzlich hat man an manchen Tankstellen sogar Tank-Obergrenzen „ausgerufen“. Alles dazu auch hier: Slowenien: Leere Tankstellen lösten Limit fürs Tanken aus.

So funktioniert die Spritpreisbremse in Österreich

Am Mittwoch, 18. März 2026, hat die Regierung dann doch eine Spritpreisbremse angekündigt. Fünf Cent pro Liter soll eine befristete Senkung der Mineralölsteuer ausmachen, weitere fünf Cent soll eine Gewinnspannen-Fixierung von Raffinerien und Tankstellen für einen Monat bringen. Die Maßnahmen gelten ab April, alles dazu auch hier: Spritpreisbremse fix: Tanken wird ab April günstiger.

„Erhöhungen passieren über Nacht, Vergünstigungen dauern…“

Dass Autofahren und Tanken emotionale Themen in Österreich sind, hat folglich auch die dadurch ausgelöste Diskussion unter den Facebook-Postings gezeigt. Hunderte Kommentare haben sich darunter versammelt, die Menschen sind nicht größtenteils allzu erfreut. „Erhöhungen passieren über Nacht, Vergünstigungen dauern Wochen bis Monate“, kritisiert eine Frau. Generell sorgt der Start der Maßnahme mit April für Unverständnis: „Abwarten bis April, aber von einem Tag auf den anderen teurer werden.“

Was hältst du von der Spritpreisbremse der Regierung? Das ist zu wenig, es braucht einen Deckel Ich finde, es braucht keine Preisbremse Finde ich super Bin zwiegespalten Ist mir egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

„Zuerst 20 Cent rauf, dann zehn Cent runter“

Dass der Preis tatsächlich aktiv um zehn Cent Stand heute runtergehen wird, bezweifeln manche. „Bis dahin wird’s noch teurer“, meint eine 5 Minuten-Leserin. Ein Mann befürchtet: „Zuerst 20 Cent rauf, dann zehn Cent runter.“ Generell werden die Forderungen nach einem Deckel laut. „Deckeln bei 1,50 Euro – und mehr darf der Treibstoff nicht kosten“, und „Der Preis gehört gedeckelt. 1,50 Euro, dann muss Schluss sein“, meinen Facebook-Nutzer.

„Kurzfristig eine gute Idee, langfristig nicht so gescheit“

Wir haben dazu auch die Menschen auf der Straße gefragt, was sie davon halten. Dort sah man einer Preisbremse schon etwas positiver entgegen. „An und für sich kurzfristig eine gute Idee, langfristig vielleicht nicht so gescheit“, meint eine Frau gegenüber 5 Minuten. Generell fände sie das „für uns als Volk ein bisschen beruhigend, wenn die Preise für eine gewisse Zeit gedeckelt wären“.

„Da überlegt man sich, ob man noch Auto fahren will“

Ein Schüler meint, dass er es schon unterstütze, da er selbst viel mit Auto und Motorrad unterwegs sei. „Ich arbeite zwar neben der Schule, es ist für mich aber so nicht mehr leistbar. Wenn das Modell wirklich funktioniert, sehe ich nichts, das dagegen spricht.“ Eine Frau meint außerdem, dass die derzeitigen Preise „schrecklich“ seien. Und: „Da überlegt man sich, ob man noch Auto fahren will. Aber das Problem ist, dass viele Menschen fahren müssen.“