Wie KI den Arbeitsalltag von 180.000 Österreichern ändern soll

Österreichs Bundesverwaltung wird künftig deutlich KI-gestützter arbeiten. Was das für die rund 180.000 Bediensteten nun konkret bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll bezeichnet nun KI als „Schlüsseltechnologie, um staatliche Handlungsfähigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation langfristig sicherzustellen“. Das Problem, dem man sich nämlich gegenübersieht: 44 Prozent der öffentlich Bediensteten werden in den kommenden 13 Jahren in Pension gehen, womit nicht nur jahrzehntelange Expertise verloren geht sondern gleichzeitig auch die Anforderungen an Tempo, Qualität und Effizienz wachsen. „Am Ende des Tages ist das Einzige, was zählt: Bekommt die Bürgerin oder der Bürger schneller eine Antwort? Wird der Antrag rascher bearbeitet? Wenn ja, haben wir unsere Arbeit gemacht“, so Pröll.

©BKA / Christopher Dunker Staatssekretär Alexander Pröll: „Am Ende des Tages ist das Einzige, was zählt: Bekommt die Bürgerin oder der Bürger schneller eine Antwort? Wird der Antrag rascher bearbeitet? Wenn ja, haben wir unsere Arbeit gemacht.“

Fünf KI-Nutzungsmöglichkeiten

Daher arbeitet man an einer „Public AI“, die alle KI-Vorhaben der Bundesverwaltung unter einer gemeinsamen Dachmarke bündeln soll. Diese soll ressortübergreifend nutzbar sein und als „Shared Service“ weiterentwickelt werden. So möchte man einen koordinierten Ansatz sicherstellen statt vieler paralleler Einzellösungen. Dabei hat man fünf konkrete Nutzungsmöglichkeiten im Sinn.

Maßgeschneiderte KI für den Arbeitsalltag

Mit „GovGPT“ möchte man eine generative KI für den Arbeitsalltag schaffen. Das Tool soll für alle Bundesbediensteten und maßgeschneidert auf die österreichische Verwaltung sein. Dadurch können rund 180.000 Mitarbeiter Texte erstellen, Dokumente zusammenfassen und eigene Wissensdatenbanken aufbauen. Der Start ist für Ende des ersten Halbjahres 2026 geplant.

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Elektronischer Akt bekommt KI-Funktionen

Auch den elektronischen Akt möchte man mit KI-Funktionen ausstatten. Dabei können Mitarbeiter künftig Fragen an ganze Aktenbestände stellen und erhalten sofort eine strukturierte Zusammenfassung. „Das unterstützt auch die Erfüllung der Anforderungen des Informationsfreiheitsgesetzes“, heißt es in der Aussendung des Bundespressedienstes. Betroffen sind knapp 13.000 Mitarbeiter, der Start ist für das zweite Halbjahr 2026 geplant.

Auch parlamentarische Anfragebeantwortung künftig KI-gestützt

Für all jene Mitarbeiter, die parlamentarische Anfragen bearbeiten, ist ab dem zweiten Halbjahr 2026 auch das „KAPA“, also die KI für parlamentarische Anfragen, geplant. Diese würden nämlich regelmäßig „erhebliche Ressourcen“ binden. KAPA soll bei der Recherche, der Konsolidierung und Zusammenführung der Antworten helfen. Gleichzeitig versichert man: Der Mensch behalte stets das letzte Wort.

KI als persönlicher Wissensassistent

Auch für Schulung und Wissen ist eine KI geplant. Die „KI-SUN“ soll als persönlicher Wissensassistent allen 180.000 Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Über 6.000 Schulungsunterlagen kennt die KI und kann auch jederzeit Fragen dazu beantworten. Und: „Dieser ist bereits heute verfügbar und wird laufend ausgebaut.“

Für Bürger: KI für Terminbuchung

Die nächste Phase seien dann KI-Systeme, die selbstständige Prozesse auslösen. „Etwa Terminbuchung für Bürgerinnen und Bürger“, stellt man klar. Die KI prüfe dabei freie Slots, buche den Termin und schicke die Bestätigung – und das vollautomatisch per Chatbot. Ziel ist nicht nur eine spürbare Entlastung für Bedienstete sondern auch für Bürger. Kommen soll das im kommenden Jahr, konkrete Verfahren sind aktuell in Ausarbeitung.