Lidl, SPAR und Co: Das „Problem“ mit den Preisschildern im Supermarkt

Eigentlich gibt es Vorgaben für Mindestschriftgröße beim Preis und den Maßeinheiten für den Grundpreis in Geschäften. Die Arbeiterkammer hat nun zehn Wiener Super- und Drogeriemärkte kontrolliert.

Ein Arbeiterkammer-Check zeigt deutliche Verbesserungen zum Vorjahr, aber teils immer noch kleinere Probleme bei den Preisschildern in den Wiener Supermärkten und Drogerien.

Ein Arbeiterkammer-Check zeigt deutliche Verbesserungen zum Vorjahr, aber teils immer noch kleinere Probleme bei den Preisschildern in den Wiener Supermärkten und Drogerien.

Seit Ende Dezember 2025 gelten neue Vorgaben beim Preisauszeichnungsgesetz zur Mindestschriftgröße für Produkt- und Grundpreis sowie bei den Maßeinheiten für den Grundpreis. Wie die Arbeiterkammer (AK) Wien nun berichtet, würden das aber nicht alle Geschäfte so genau nehmen. „Zu kleine Schrift bei den Grundpreisen, unterschiedliche Maßeinheiten und fehlende Angaben machen Preisvergleiche schwer“, so die Experten.

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Teils zu kleine Schrift bei den Grundpreisen

Leichte Lesbarkeit wird laut dem Gesetz dann vermutet, wenn der Verkaufspreis mindestens acht und der Grundpreis mindestens vier Millimeter groß ist, digital gehen auch 3,5 Millimeter. Die Bezugsgrößen müssen innerhalb eines Geschäfts bei den jeweiligen Produktgruppen auch einheitlich ausgewiesen werden. Während die Schriftgröße bei den Produktpreisen überall passt, hat die Arbeiterkammer eine zu kleine Schrift bei den Grundpreisen bei Müller, Lidl, Spar und Interspar gemessen. Bei Müller waren sie nur 1,5 Millimeter groß, bei Lidl zwei Millimeter, bei SPAR und Interspar waren es die elektronischen Preisschilder, die zu klein beschriftet waren (drei bzw. zwei Millimeter), so die AK-Experten.

So ist die Arbeiterkammer vorgegangen: Die AK prüfte zwischen 4. und 27. Februar 2026 in je drei bis vier Filialen sowie in den Onlineshops von sieben Wiener Supermärkten (Hofer, Lidl, Penny, Billa, Billa Plus, Spar, Interspar) und drei Drogeriemärkten (Bipa, DM, Müller) die Grundpreisauszeichnung: 24 Produktkategorien aus Drogeriewaren und 19 aus Lebensmitteln und Getränken. Zusätzlich wurde die Schriftgröße der Preise mit einem Lineal gemessen.

„Anhaltendes Problem bei fast allen Handelsketten“

In den Onlineshops von Hofer, Spar und Billa hätten laut AK bei den einzelnen Produktkategorien vereinzelt die Grundpreise gefehlt. Allerdings habe sich die Situation im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Bei einigen wenigen Produkten im DM-Onlineshop – wie etwa beim Shampoo – sei auch die Maßeinheit falsch angegeben gewesen. Als „anhaltendes Problem bei fast allen Handelsketten“ bezeichnet die AK die unterschiedliche Bezugsgröße beim Grundpreis innerhalb eines Geschäfts: „So werden etwa Duschgel oder Shampoo einmal pro 100 Milliliter, einmal pro Liter ausgewiesen.“ Vereinzelt fehlerhaft sei auch die Grundpreisauszeichnung bei Lebensmittel in Flüssigkeiten, bei denen der Grundpreis korrekt auf das Abtropfgewicht und nicht auf das Gesamtgewicht bezogen werden müsse.

Das fordert die Arbeiterkammer nun

Die AK fordert nun Nachbesserungen in der Grundpreisauszeichnungs-Verordnung. Viele wichtige Produktkategorien seien von der Auszeichnungspflicht nämlich immer noch ausgenommen, wie der aktuelle Check ebenfalls zeigt. Gleichzeitig fordert man auch einheitliche Bezugsgrößen ohne Wahlmöglichkeit, damit der Grundpreis immer nur auf eine Variante bezogen wird. Aktuell müssten nur innerhalb eines Geschäftes die Bezugsgrößen bei den verschiedenen Produktkategorien einheitlich sein. Das erschwert die Vergleichbarkeit der Preise zwischen den Handelsketten.