80 Kilometer weit: 19-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Knapp 80 bis 90 Kilometer weit hat eine Verfolgungsjagd in der Nacht auf Donnerstag in Salzburg gereicht. Ein Lenker war ohne Kennzeichen vor der Polizei auf der Flucht, konnte schließlich aber gestoppt und festgenommen werden.

Gegen halb zwei in der Früh wollte eine Polizeistreife am Donnerstag, 19. März 2026, ein Auto ohne Kennzeichen in Wals (Flachgau, Salzburg) anhalten. Doch der Lenker missachtete die Versuche und fuhr einfach weiter. Über die A1 und die A10 hat der 19-jährige Oberösterreicher mit seinem 17-jährigen Beifahrer gleich mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen begangen, ehe er in Bischofshofen von der Autobahn abgefahren und auf der B311 in Richtung Zell am See weitergefahren ist. Erst im Bereich Gries im Pinzgau – knapp 80 bis 90 Kilometer vom ursprünglichen Anhaltepunkt entfernt – konnte das Fahrzeug von einer polizeilichen Straßensperre in eine Seitenstraße gezwungen, wo die beiden Personen schließlich um 2 Uhr festgenommen werden konnten. Weitere Ermittlungen laufen nun.