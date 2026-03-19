„Stärker als Corona“: Kult-Getränk könnte bald im Regal fehlen

Die Produktion des Kult-Getränks für Kinder, Dreh und Trink, könnte in den kommenden Monaten massiv beeinträchtigt sein. Der Geschäftsführer des herstellenden Unternehmens schlägt nun Alarm.

Wegen des Iran-Kriegs ist die Lage auch für das Kinder-Kult-Getränk Dreh und Trink "ernst".

Wegen des Iran-Kriegs ist die Lage auch für das Kinder-Kult-Getränk Dreh und Trink "ernst".

Der Iran-Krieg hat nicht nur Auswirkungen auf die Spritpreise hierzulande. Wie wir bereits berichtet haben, will die Regierung dagegen nun mit einer Preisbremse vorgehen, die Österreicher haben bei dieser aber eher gemischte Gefühle. Alles dazu hier: Spritpreisbremse ab April: „Erhöhungen über Nacht, Vergünstigungen…“. Gleichzeitig droht eben teilweise auch bei Lebensmitteln eine Teuerung, wie ihr hier nachlesen könnt: Iran-Krieg: Diese Lebensmittel könnten bald in Österreich teurer werden. Massiv beeinträchtigt sei aktuell unter anderem die Produktion von Dreh und Trink, heißt es seitens des Unternehmens in einer Aussendung.

Schließung der Straße von Hormus Grund für „ernste“ Lage bei Dreh und Trink

Grund für die beeinträchtigte Produktion des Kult-Getränks, das wohl jeder von uns zumindest kennt, ist die Schließung einer der wichtigsten globalen Handelsrouten – die Straße von Hormus. Dadurch ist die Versorgung eines der zentralen Verpackungsrohstoffe nämlich nicht mehr gegeben bzw. eben „massiv beeinträchtigt“. „Die Versorgungssicherheit mit LDPE ist aktuell nicht mehr gegeben. Die Lage ist ernst. Wenn sich die Situation nicht rasch entspannt, könnten im Sommer tatsächlich Produkte im Regal fehlen“, sagt Kurt Hofer, Geschäftsführer der Klosterquell Hofer GmbH, dem Hersteller des beliebten und international bekannten Kinder-Getränks Dreh und Trink mit Sitz in Gutenstein (Niederösterreich).

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„Trifft uns stärker als die Corona-Pandemie“

Generell würden die Preise für Polyethylen, das für die Produktion der charakteristischen Beutel benötigt werde, explodieren. Sie hätten sich, so das Unternehmen, innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. „Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Rohstoffpreise erleben wir aktuell eine unvorhersehbare Mehrbelastung, die uns stärker trifft als die Corona-Pandemie“, so Hofer weiter. Kurzfristig könne man die Produktion zwar noch stabil halten, hält das aber noch länger an, könnte es in den kommenden Monaten kritisch werden.

Dreh und Trink-Chef: „Das ist ein realistisches Szenario“

„Aktuell können wir liefern. Aber wenn die Rohstoffversorgung weiterhin unterbrochen bleibt, müssen wir uns auf Einschränkungen einstellen. Das ist ein realistisches Szenario“, erklärt Hofer. Daher fordert das Unternehmen rasche Maßnahmen zur Stabilisierung der globalen Lieferketten sowie politische Initiativen zur Entspannung der Lage im Nahen Osten.