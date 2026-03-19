Beamte springen zur Seite: 22-Jähriger durchbricht Polizeisperren

Als die Beamten die Flüchtigen in Ried im Oberinntal anhalten versuchten, missachtete der Fahrzeuglenker die Anhaltezeichen und beschleunigte sein Auto. Eine Beamtin konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Der Autofahrer, es handelt sich um einen 22-jährigen Österreicher, raste auf der Reschenstraße mit bis zu 150 km/h davon und überholte „mehrmals äußerst riskant“, so die Polizei weiter.

Fahrer durchbricht Polizeisperre auf Autobahn

Seine Flucht führte ihn in weiterer Folge über die Inntal Autobahn in Richtung Innsbruck, wobei er in Haiming knapp fünf Kilometer lang sogar als Geisterfahrer auf der A12 fuhr. Bei der Baustelle zwischen Mötz und Haiming hatte die Polizei mittels Straßensperre erneut versucht, den Fahrer anzuhalten. Das gelang erst, plötzlich setzte er aber wieder zur Flucht an und durchbrach die Sperre auf der Autobahn. Dabei kam es auch zur Kollision mit einem Polizeiauto und der Leitschiene. Auch hier musste wieder ein Beamter zur Seite springen, um nicht überfahren zu werden.

Polizistin verletzt

Das Fahrzeug fuhr dann ab und flüchtete weiter über die B171 Tiroler Straße. Bei einer weiteren Straßensperre zwischen Rietz und Telfs fuhr der 22-Jährige neuerlich gegen ein Polizeiauto, wobei eine Polizistin verletzt wurde. Die Beamten konnten mit der beschädigten Streife noch die Verfolgung aufnehmen und ihn kurze Zeit später anhalten. Der Lenker und die weiteren Insassen (24, 14 und 42 Jahre alt) wurden in der Folge festgenommen. Der 22-Jährige hatte Drogen intus, ein Amtsarzt stellte eine Fahruntauglichkeit fest. Am Einsatz waren zahlreiche Streifen und der Polizeihubschrauber beteiligt. Weitere Erhebungen folgen nun noch.