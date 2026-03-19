Nach 15 Jahren: Oberösterreichische Beratungsfirma kämpft ums Überleben

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Dietz Consulting e.U. ein Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Steyr eröffnet worden ist.

Das Unternehmen Dietz Consulting e.U. schlitterte in die Insolvenz. Darüber informiert der Alpenländische Kreditorenverband (AVK). Die Firma wurde 2011 gegründet und spezialisiert sich auf Beratung im Bereich Lebensmittelproduktion, Lebensmittelhandel, Logistik sowie auf Coaching und Management auf Zeit. Im Unternehmen sind aktuell sechs Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer beschäftigt.

Zu den Insolvenzursachen

„Als Gründe für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit führt der Schuldner vor allem stark gestiegene Fixkosten infolge einer deutlichen Personalaufstockung zwischen 2021 und 2023, hohe Neben- und Infrastrukturkosten sowie die Auswirkungen der wirtschaftlichen Krisenjahre an. Ab 2023 kam es aufgrund der Rezession in der Logistik- und Lebensmittelbranche zu sinkender Nachfrage, verzögerten Zahlungen, Preisdruck und eingeschränkter Weitergabe der steigenden Kosten“, heißt es in einer Aussendung des AKV. Zusätzlich belasteten die finanziellen Folgen eines langfristigen Krankenstandes eines hoch dotierten Mitarbeiters das Unternehmen erheblich.

Fortführung geplant

Laut dem Eröffnungsantrag betrifft die Insolvenz insgesamt etwa 54 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten werden im Eröffnungsantrag mit rund 995.000 Euro beziffert. Eine Fortführung des Unternehmens im Rahmen eines Sanierungsverfahrens ist angedacht. „Laut Planrechnung sei ausreichende Liquidität gegeben. Offene Kundenforderungen von etwa 30.000 Euro seien kurzfristig einbringlich. Den Gesamtwert der im Eigenantrag angegebenen Liegenschaften wird auf rund 400.000 geschätzt Euro. Die Antragsstellerin strebt eine Entschuldung mittels nachstehenden Sanierungsplanvorschlags an“, so der AKV. Demnach wird den Gläubigern folgender Sanierungsplan angeboten: Die Insolvenzgläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans.