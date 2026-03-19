Spuren im Schnee: Bär treibt sich in Tirol herum

Im Bezirk Landeck treibt sich ein Bär herum. Gleich aus zwei Orten gibt es Nachweise, wie das Land Tirol nun berichtet. „Konkret handelt es sich um Spuren im Schnee, die auf die Anwesenheit eines Bären schließen lassen“, heißt es in einer Aussendung. Darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum nähert, gibt es bisher aber keine Hinweise, versichert das Land, das gleichzeitig an die Bevölkerung appelliert, Großraubtiere möglichst rasch über die Website des Landes Tirol hier online oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig sei dabei auch Bildmaterial.